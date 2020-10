Favre lässt brisante Torwartfrage beim BVB offen

unknown

Setzt BVB-Coach Lucien Favre seinen Keeper Roman Bürki erneut auf die Bank?

Borussia Dortmund kämpft am Samstag (18:30 Uhr) im Revierderby gegen den FC Schalke 04 um Wiedergutmachung. Ob Roman Bürki beim BVB erneut auf der Bank sitzt, verriet Trainer Lucien Favre nicht. Die Anzeichen verdichten sich nach der Pressekonferenz jedoch.

Favre ließ sich am Donnerstagmittag nicht in die Karten schauen, wer das Tor im Prestigeduell mit Schalke hüten wird. Auf eine entsprechende Frage antwortete er in aller Kürze: "Wir werden es übermorgen sehen."

Den Verzicht auf Bürki beim Champions-League-Spiel bei Lazio Rom (1:3) wollte er nicht noch einmal kommentieren. "Ich habe das bereits erklärt", so der Schweizer.

Und dennoch scheint tatsächlich eine Wachablösung bei der Borussia möglich zu sein. Stellvertreter Marwin Hitz habe es zuletzt "gut gemacht", so Favre. Bezogen auf Bürki führte der Coach aus: "Ich muss klar sagen, dass er krank war. Er war nicht dabei beim Pokal und danach beim Auswärtsspiel."

Zwei Rückkehrer beim BVB - Michael Zorc fordert Reaktion

Unterdessen kann der BVB erneut auf Emre Can und Manuel Akanji bauen, die beide am Dienstag trainieren konnten. Can fehlte in Rom rotgesperrt und war in den letzten Tagen "leicht" erkrankt.

Akanji musste nach einer Corona-Infektion in Quarantäne, hielt sich in den eigenen vier Wänden aber fit. Beim Innenverteidiger sehe es "gut aus", erklärte Favre. Außerdem kehrt Thorgan Hazard zurück in den BVB-Kader.

Sportdirektor Michael Zorc nahm die Profis nach der enttäuschenden Leistung in Rom in die Verantwortung. "Wir haben die Abstandsregeln im Spiel gegen den Ball vorbildlich eingehalten. Wir wollen eine Reaktion sehen", sagte Zorc und forderte für das Derby "Kampf, Laufbereitschaft und Emotionen".

Obwohl die Schalker seit 20 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga warten, warnte Zorc davor, die Königsblauen auf die leichte Schulter zu nehmen. "Schalke wird mit sehr viel Kampf, Leidenschaft, Disziplin und Einsatz vorangehen. Sie wollen unser Spiel kaputt machen. Darauf muss jeder Spieler vorbereitet sein", sagte Zorc.