Raschl nennt Can, Iniesta und Thiago als Vorbilder

Tobias Raschl muss sich beim BVB in Geduld üben

Tobias Raschl gilt als eines der vielversprechendsten Talente von Borussia Dortmund. Dennoch kommt der 20-Jährige bislang erst auf einen Einsatz bei den Profis. Dass er sich in Geduld üben muss, ist für den BVB-Youngster allerdings kein Problem.

"Ich bin ein geduldiger Mensch, aber ich bin auch ehrgeizig. Das schließt sich nicht aus. Im jungen Alter gehört es dazu, Geduld zu haben", sagte Raschl im BVB-Podcast. Dennoch wolle er jede Situation nutzen, um sich zu verbessern und weiterzukommen.

"In der Jugend war ich mit dem Aspekt Geduld nicht wirklich konfrontiert, da ich dort gefühlt jedes Spiel gespielt habe", erklärte Raschl weiter: "Wenn man das aber erlebt, lernt man es von allein. Und man kriegt es auch vom Umfeld mit, von den Trainern oder den Mitspielern, die dir sagen, dass man Zeit und Geduld braucht."

Bei den BVB-Profis müsse sich Raschl erst einmal hinten anstellen. "Du kommst aus der Jugend und triffst auf erfahrene Profis, die teilweise schon fünf oder zehn Jahre im Geschäft sind und auf diesem Niveau spielen. Da brauchst du die Zeit, um zu lernen", so Raschl: "Und das habe ich im ersten Jahr richtig gut gemacht."

Der deutsche A-Jugendmeister von 2018/2019 habe sich "gut weiterentwickelt, auch vom Typ her. Jetzt langsam geht es in den nächsten Step."

Einer, der diesen Schritt bereits mit 17 Jahren geschafft hat, ist Jude Bellingham. "Jude ist 17 Jahre alt, er hat in Englands Zweiter Liga gespielt, von dort hatte ich schon ein paar Szenen oder Spiele gesehen", sagte Raschl über seinen Teamkollegen und schwärmte: "Was er hier direkt abgeliefert hat, ist schon beeindruckend. Er ist sehr, sehr stark - und steht nicht umsonst da, wo er gerade ist."

Raschl träumt von Härte, Robustheit und Abgezocktheit von Can

In dem Podcast sprach Raschl auch über seine Vorbilder: "Viele bei uns bringen das mit, was ich noch brauche, diese Härte, Robustheit oder Abgezocktheit. Emre Can zum Beispiel."

Sein absolutes Vorbild sei allerdings Barca-Legende Andrés Iniesta. "Von ihm habe ich mir viele Videos angeschaut. Ich wollte immer so spielen wie er", betonte Raschl: "Außerdem finde ich Thiagos Spielart sehr beeindruckend."