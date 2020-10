Höwedes: "BVB auf anderer qualitativen Sphäre als Schalke"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Benedikt Höwedes fordert vom FC Schalke 04 "Härte" gegen den BVB

Seit 20 Ligaspielen wartet der FC Schalke 04 auf einen Sieg. Ex-Profi Benedikt Höwedes suchte nun nach Gründen für die königsblaue Durststrecke und stimmte die Schalker auf das Revierderby gegen Borussia Dortmund ein.

"Es geht darum, die richtige Mentalität auf den Platz zu bringen", gab Höwedes die Marschroute in einem "Bild"-Interview vor. Der ehemalige Innenverteidiger musste allerdings zugeben: "Dortmund schwebt, trotz der negativen Ausreißer in der Champions League und in der Liga gegen Augsburg, derzeit in einer anderen qualitativen Sphäre als Schalke."

Umso wichtiger sei es, "mit der richtigen Härte zu agieren, den kreativen Spielern wie Haaland und Sancho die Lust zu nehmen". Dabei ruft Höwedes auch zu unfairen Mitteln auf: "Ihnen muss man auch mal auf die Füße treten und ihnen zeigen: Wenn du an mir vorbeikommen willst, tut das richtig weh."

Schalkes Negativ-Lauf führt der Weltmeister von 2014, der aktuell als TV-Experte tätig ist, auf "reine Kopfsache" zurück. "Die Stimmung in der Kabine ist einfach eine andere. Und jeder Spieler macht sich unfreiwillig über die Konsequenzen Gedanken, sollte auch das nächste Spiel nicht gewonnen werden. Da geht man die Serien im Kopf durch und verkrampft dadurch", erklärte Höwedes.

Laut dem 32-Jährigen hat der neue S04-Trainer Manuel Baum schon dazu beigetragen, diese Blockade zu lösen. "Deshalb war der Trainer-Wechsel auch richtig. Man spürt, dass der Glauben zumindest wieder da, dass die Pläne, die man aufstellt, auch aufgehen können", so Höwedes.

Wollte Schalke Höwedes als Co-Trainer verpflichten?

In dem Interview verriet Höwedes außerdem, dass er im Sportvorstand Jochen Schneider bezüglich eines Engagements beim FC Schalke 04 in Kontakt stand.

"Wir haben generell unsere Einschätzungen ausgetauscht. Ich habe ihm auch klar gesagt, dass ich für diese Aufgabe [Co-Trainer] derzeit nicht zur Verfügung stünde. Wir erwarten im März unser zweites Kind, das hat im Moment absoluten Vorrang. Was danach ist, lasse ich auf mich zukommen."

Seit dem 30. September ist der langjährige Schalker Naldo Co-Trainer von Manuel Baum in Gelsenkirchen. Der Brasilianer ist vertraglich bis 2022 gebunden.