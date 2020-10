Bayern-Neuzugang Roca schwärmt von Martínez und Thiago

ULMER Pressebildagentur via www.imago-images.de

Marc Roca will sich beim FC Bayern durchsetzen

Marc Roca ist einer der vier Last-Minute-Transfers des FC Bayern. Für die Münchner stand der 23-jährige Spanier, der für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona kam, bislang erst einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. In einem Interview sprach er nun über seinen Start beim deutschen Rekordmeister und seine Vorbilder.

"In den Trainingseinheiten war ich am Anfang etwas überrascht", gab Roca in einem Interview mit "bundesliga.com" zu und erklärte: "Der Ball geht so schnell durch die Reihen."

Doch das hohe Trainingsniveau an der Säbener Straße schreckt Roca nicht ab - im Gegenteil: "Das wird mir sicher helfen, mich zu verbessern. Ich muss stärker werden, denn alle hier sind sehr gut."

Aktuell wolle er sich darauf konzentrieren, von seinem Trainer Hansi Flick und seinen Teamkollegen, "die bereits unter Beweis gestellt haben, dass sie die Besten sind", zu lernen. Dadurch könne Roca seine langfristigen Ziele automatisch erreichen.

Bei der Eingewöhnung in München hat dem Youngster vor allem Landsmann Javi Martínez geholfen. "Seine Hilfe ist so wichtig für mich", betonte Roca und schwärmte in höchsten Tönen von dem Routinier: "Er hatte bereits viel Erfolg mit den Bayern, er ist ein großartiger Spieler und jetzt ist er ein Teamkollege. Ich freue mich sehr, eine Umkleidekabine mit ihm teilen zu dürfen."

Auch für Ex-Bayern-Profi Thiago, den es im Sommer in die Premier League zum FC Liverpool zog, fand Roca nur lobende Worte: "Thiago ist spektakulär. Er ist ein Spieler, den ich liebe. Er hat so viel Qualität."

Roca hat die Bundesliga "schon immer gemocht"

Die Bundesliga war schon immer eine reizvolle Aufgabe für Roca. "Es ist eine Liga, die ich immer sehr gemocht habe", sagte der zentrale Mittelfeldspieler.

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern habe er sich allerdings Informationen ehemaliger Weggefährten, die aktuell im deutschen Oberhaus spielen, eingeholt. "Es gibt einige alte Teamkollegen von mir hier, wie Aaron Martin (1. FSV Mainz 05), mit dem ich bei Espanyol gespielt habe, Jorge Mere (1. FC Köln) oder Dani Olmo (RB Leipzig). Also habe ich mit ihnen gesprochen und sie alle haben mir erzählt, wie gut die Liga ist", berichtete Roca.