Chelsea verpasst Sieg bei United - Liverpool dreht Spiel

Kein Sieger zwischen Manchester United und Chelsea

Kai Havertz und Timo Werner haben mit dem FC Chelsea den zumindest vorübergehenden Sprung auf Platz drei der Premier League verpasst.

Im Prestigeduell bei Rekordmeister Manchester United mussten sich die Londoner am Samstag mit einem 0:0 begnügen.

Mit nun neun Punkten aus sechs Spielen setzte Chelsea seinen mäßigen Start in die Saison fort. Auch ManUnited liegt mit sieben Punkten aus fünf Partien noch nicht im Soll.

In einem an Höhepunkten armen Spiel im Old Trafford standen die im Sommer zu den Blues gewechselten Havertz und Werner in der Startelf und wurden gemeinsam in der 72. Minute ausgewechselt.

Verteidiger Antonio Rüdiger, auf den Chelsea-Teammanager Frank Lampard kaum noch baut, stand zum zweiten Mal im Liga-Kader, blieb aber erneut ohne Pflichtspielminute.

Liverpool dreht Partie gegen Sheffield

Meister FC Liverpool gewann am Abend glanzlos 2:1 (1:1) gegen Sheffield United und zog dadurch zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Spitzenreiter FC Everton gleich (13).

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (41. Minute) und Neuzugang Diogo Jota (64.), der im September von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war, sorgten in Anfield am sechsten Spieltag für den vierten Saisonsieg der Reds.

Zuvor hatte Sander Berge (13.) die Gäste aus Sheffield mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht.

Etwas Pech hatte Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah, dessen schöner Treffer in der 62. Minute wegen einer Abseitsposition vom Videoschiedsrichter aberkannt wurde. Salah hatte den Ball mit dem linken Fuß in der Luft angenommen und dann ebenfalls mit links ins Tor geschossen.

In der Schlussphase der Partie hatte der Ägypter die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.