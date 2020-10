Mega-Ausstiegsklausel in neuem Cunha-Vertrag?

O.Behrendt via www.imago-images.de

Matheus Cunha soll einen neuen Vertrag erhalten

Spätestens seit diesem Sommer ist Matheus Cunha zur absolut festen Größe bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC aufgestiegen. Der Offensivmann stand in bisher allen sechs Pflichtspielen des Hauptstadtklubs in der Startformation und erzielte dabei drei Treffer.

Da bisher beide Seiten äußerst zufrieden mit der Zusammenarbeit sind, könnte es schon in Kürze ein neues Arbeitspapier geben. So zumindest berichtete es der TV-Sender "Sky" am Montag. Laut dem Medienbericht soll Cunha zeitnah einen neuen Vertrag mit längerer Laufzeit und klar verbesserten Bezügen in Berlin unterschreiben.

Der bisherige Kontrakt zwischen der Hertha und Cunha läuft ohnehin schon bis 2024. Dieser soll jetzt um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden, sodass der Klub noch länger mit dem 21-Jährigen planen kann.

Im Falle einer Unterschrift des brasilianischen U21-Nationalspielers soll auch eine neue Ausstiegsklausel im neuen Vertrag verankert werden. Zum einen, um potenziellen Interessenten direkt klarzumachen, wie wichtig Cunha für das Team von Cheftrainer Bruno Labbadia geworden ist. Zum anderen, um den Berlinern künftig mehr Planungssicherheit zu geben, sollte tatsächlich ein Konkurrent Interesse am Rechtsaußen bekunden.

Wie der Sender weiter vermeldet, soll die mögliche Exit-Strategie im neuen Arbeitspapier mit einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro festgeschrieben worden sein. Unter Umständen ist die Ausstiegsklausel sogar noch höher.

Cunha hatte sich in den Monaten seit seinem Wechsel von RB Leipzig als starke Alternative auf der rechten Offensivbahn empfehlen können. Vor seinem 18 Millionen Euro schweren Transfer in die Hauptstadt kam er bei den Roten Bullen zumeist nur als Einwechselspieler zum Einsatz. In Berlin hingegen baut die sportliche Führung voll auf ihre ambitionierte Nummer 10.