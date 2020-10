Schalke beschenkt "einsamen" Derby-Besucher

imago

Allein auf weiter Flur: Schalke-Fan Dennis beim Revierderby (li.) und mit neuem Trikot (re.)

Dass das Revierderby am Wochenende gegen Borussia Dortmund mit 0:3 verloren ging, wird die ein oder andere Fan-Seele beim FC Schalke 04 möglicherweise noch etwas mehr erschüttert haben als die Tatsache, dass die Königsblauen seit 21 Spielen sieglos sind. Einer, der das Debakel gegen den BVB hautnah im Signal Iduna Park miterlebt hat, hat nun einen Dank für seine Unterstützung und zudem eine kleine Entschädigung bekommen.

Das Bild von Schalke-Fan Dennis ging am Samstagabend um die Welt. Ganz allein saß der junge Mann auf der - durch die Coronakrise nur spärlich besetzte - Tribüne umrundet von Schwarzgelben. Für diesen Mut wurde Dennis nun von den Knappen belohnt.

Am Dienstag erwartete ihn der Klub zum Training und überreichte ihm, in Person von Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether, ein Trikot und eine Einladung für das kommende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20:30 Uhr).

Dort werden Dennis und eine Begleitung als zwei von nur 300 Zuschauern das Geschehen verfolgen. In der Hoffnung, dass es dann endlich für einen Sieg reicht. An der Unterstützung des jungen Mannes dürfte es nicht liegen, auch wenn dieser sich enttäuscht zeigte, dass er beim Duell mit dem BVB kein Feedback der Schalke-Profis erhalten hatte.

Schalke-Fan: Da kamen nur leere Blicke von den Spielern

"Als sich die Mannschaft vor dem Spiel auf dem Platz warm gemacht hat, hat es mich nicht auf meinem Platz gehalten. Ich wollte, ich musste runter zu den Spielern und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ich habe geglaubt, es würde die Jungs motivieren, wenn sie einen Schalke-Fan sehen, der trotz der anhaltend schlechten Leistungen hier ist", erklärte Dennis kürzlich der "WAZ".

"Natürlich war mir klar, dass das bei den BVB-Fans nicht gut ankommen würde, aber das war mir in diesem Moment egal".

Doch sein Klatschen und seine aufmunternden Worte verhallten. "Ich habe versucht, die Jungs aufzubauen, ihnen zugerufen, dass wir sie einfach nur kämpfen sehen wollen, dass wir wollen, dass sie sich den Allerwertesten aufreißen", sagte Dennis und fügte enttäuscht an: "Da kam nichts, nur leere Blicke."

Übrigens: Um nicht von gewaltbereiten BVB-Fans abgefangen zu werden, verließ der junge Mann das Stadion nach gut einer Stunde. Zu diesem Zeitpunkt war gerade das 2:0 gefallen.