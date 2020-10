"Casemiro verhindert Tragödie" - "Bayern schwitzt Blut"

Indira via www.imago-images.de

Casemiro rettete das Unentschieden gegen Gladbach

Während sich der FC Bayern in der Champions League knapp gegen Lokomotive Moskau durchsetzte, schrammte Borussia Mönchengladbach an einer Sensation gegen Real Madrid vorbei. Die internationalen Pressestimmen:

Russland

Sovsport: "Lokomotive kämpfte sensationell. Es gab kein Feuer auf das Tor der Gastgeber. Es schien, als wären die Bayern nicht aus so viel Gegenwehr vorbereitet."

Moskowski Komsomolez: "Lokomotive brachte die Kritiker zum Schweigen. Das Team aus Moskau hatte überhaupt keine Angst vor dem aktuellen Sieger der Champions League."

Eurosport.ru: "Lokomotive verliert nur knapp gegen Bayern. Moskau steht ohne Punkte da, weil Smolov versagt, Ze Luis zu gierig ist und sich Corluka verletzt."

Spanien

Marca: "Die Lokomotive bringt Bayern ins Schwitzen. Kimmich entscheidet das Spiel und Hansi Flick bleibt in der Champions League unbesiegt."

AS: "Der Champion vergibt nicht. Kimmich stellt das Gleichgewicht der Kräfte wieder her."

Sport: "Bayern überlebt in Moskau. Bayern schwitzt Blut, bleibt aber Tabellenführer."

England

Daily Mail: "Dank des Treffers von Joshua Kimmich baute der FC Bayern seine Serie in der Champions League auf 13 Siege in Folge aus."

BBC: "Ein spätes Traumtor von Kimmich sichert Bayerns Rekordserie ab."

Frankreich

L'Équipe: "Kimmich ist Bayerns Retter in Moskau."

France Football: "Kimmich verschafft Bayern Erleichterung. Der Mittelfeldspieler nimmt sich wirklich allem an."

Österreich

Kronenzeitung: "FC Bayern taumelt in Moskau - und siegt trotzdem. Der FC Bayern München hat es in der Champions League gegen Lok Moskau überraschend spannend gemacht."

Kurier: "Beinahe-Sensation in Moskau: Bayern kämpfen die Lok nieder. Bayern München hat es gegen Lok Moskau überraschend spannend gemacht."

Laola1.at: "Bayern bleibt in Moskau makellos. Mit dem Punktemaximum lachen die Bayern von der Tabellenspitze."

Deutschland

Bild: "Erst Trikot-Panne, dann Sieg-Knaller - Kimmich tanzt farblich aus der Reihe, wird im richtigen Trikot dann aber richtig wichtig."

Süddeutsche: "Münchner Arbeitssieg in Moskau. In einem schwierigen Spiel trifft Joshua Kimmich spät zum 2:1. Zuvor hatten die Russen den Ausgleich erzwungen und Bayern Probleme bereitet."

Kicker: "Bayern-Defensive wackelt gehörig - Kimmichs Kunstschuss reicht zum Sieg. Goretzka trifft nach Lieblingsspielzug der Münchner."

Spanien

Marca: "Real Madrid ist in den letzten Minuten wiederbelebt worden. Real zeigte im Borussia-Park ein Gesicht, das lange nicht mehr gesehen wurde - desjenigen, der auferstanden ist."

AS: "Der Glaube rettet Madrid. Gladbach brachte Real an den Rand einer Katastrophe. Bundesliga-Teams sind in Europa auf freiem Fuß und sollten ernst genommen werden."

Sport: "Real hat sich in den letzten Minuten gerettet. Die brutale Geschwindigkeit der Deutschen hat Zidanes Plan für das Spiel in die Luft gesprengt."

Mundo Deportivo: "Casemiro verhindert die Tragödie von Real Madrid. Die Welle des Optimus hat nach dem Sieg im Clásico nur etwas länger als 72 Stunden angehalten."

Frankreich

L'Équipe: "Ein Unentschieden, das Real Madrid in eine schwierige, aber nicht tragische Situation bringt."

France Football: "Real steht ein langer Weg bevor. Trotz eines Doppelpacks von Marcus Thuram kassiert Mönchengladbach in den letzten Sekunden ein Unentschieden gegen Real Madrid. Ein unerwartetes Unentschieden. Ein besorgniserregendes Ergebnis für den amtierenden spanischen Meister."

England

Sun: "Real Madrid bleibt trotz der späten Treffer von Karim Benzema und Casemiro gegen Borussia Mönchengladbach auf dem letzten Platz ihrer Champions-League-Gruppe. Madrid feierte ein beeindruckendes Comeback."

Daily Mail: "Real Madrid erzielte zwei späte Tore bei Borussia Mönchengladbach."

Guardian: "Real-Rallye zum 2:2-Unentschieden gegen Mönchengladbach."

Österreich

Kurier: "Spätes Finish von Real Madrid. In Mönchengladbach lag einem Österreicher-Trio schon ein spezieller Jubelschrei auf den Lippen. Doch das große Real kam im Finish noch zum 2:2."

Kronenzeitung: "Drama! Real mit Last-Minute-Remis gegen Gladbach. Real Madrid vermied beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach spät die nächste totale Blamage."

Deutschland

Bild: "Gladbachs realer Albtraum. Nächster Last-Minute-Schock für Gladbach! Bis zur Nachspielzeit sieht alles nach einem historischen Sieg gegen Real Madrid aus, doch in letzter Sekunde zerstört Casemiro (28) die Träume der Fohlen - nur 2:2 nach 2:0-Führung!"

kicker: "Tiefschlag in der Nachspielzeit: Gladbach verpasst Sensation gegen Real. Eine Sensation lag in der Luft, doch am Ende blieb es nur eine mehr als achtbare Leistung von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid."

Süddeutsche: "Sicherer Sieger bis zur 87. Minute. Borussia Mönchengladbach führt lange 2:0, steht kurz vor einem historischen Triumph gegen Real Madrid - und vergibt wie in der Vorwoche den Sieg gegen eine Top-Mannschaft in der Schlussphase."