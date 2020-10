Daka wird erst untersucht - Entwarnung bei Wöber

APA

Der Stürmer hat sich am Oberschenkel verletzt

Noch gibt es keine Neuigkeiten zum Zustand von Salzburg-Stürmer Patson Daka.

Der Nationalspieler aus Sambia, der sich am Dienstag beim 2:3 gegen Atlético in der Champions League eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, werde erst am Donnerstag untersucht. Das teilte Trainer Jesse Marsch am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. "Er hat ein MRT morgen. Aber er hat weniger Schmerzen heute als gestern. Das ist ein gutes Signal", sagte der US-Amerikaner.

Mit Wöber geht's bergauf

Bei Abwehrspieler Maximilian Wöber gab Marsch vorsichtig Entwarnung. "Bei Max war es heute nicht so schlecht. Wahrscheinlich braucht er ein paar Tage, aber es ist nicht so schlimm", meinte Marsch. Für Bundesliga-Tabellenführer Salzburg geht es am Samstag mit einem Heimspiel in der Meisterschaft gegen die WSG Tirol weiter.

