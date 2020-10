Rapinoe und Bird geben Verlobung bekannt

GETTY IMAGES/AFP/SID/EZRA SHAW

Bei Rapinoe und Bird läuten die Hochzeitsglocken

Die US-Sportstars Megan Rapinoe und Sue Bird werden heiraten. Bei Instagram gab das Paar am Freitag (Ortszeit) seine Verlobung bekannt.

Die zweimalige Fußball-Weltmeisterin Rapinoe (35) und Bird (40), Profi in der Basketballliga WNBA, hatten sich bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio kennengelernt.

Bird, die Anfang des Monats mit Seattle Storm ihren vierten Titel geholt hatte, teilte die Neuigkeiten bei Instagram mit. Die viermalige Olympiasiegerin postete ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Rapinoe an einem Pool neben ihr kniet und ihr einen Ring ansteckt.

"Ring Season", schrieb Seattle Storm bei Twitter und gratulierte dem "Power-Paar". In der "Bubble" in Bradenton/Florida, wo die WNBA ihre Saison ausspielte, war Rapinoe an Birds Seite. Die Fußballerin hat einmal Olympiagold geholt (2012) und wurde 2015 und 2019 Weltmeisterin.