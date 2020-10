Zu wenig Einsatzzeit: Flüchtet BVB-Talent im Winter?

Noah Wedel via www.imago-images.de

Verlässt Tobias Raschl (l.) den BVB im Winter?

Im Hinblick auf den eng getakteten Spielplan in der Corona-Krise hat Borussia Dortmund seinen Profi-Kader für die laufende Saison breit aufgestellt. Insbesondere im Mittelfeld hat Trainer Lucien Favre die Qual der Wahl. Leidtragender ist mit Tobias Raschl ein beim BVB ausgebildetes Top-Talent.

Erst einmal durfte der 20-Jährige bislang das Trikot der Dortmunder Profis in einem Pflichtspiel überstreifen: beim 0:4-Heimdebakel gegen 1899 Hoffenheim am 34. Spieltag 2019/2020. "Ein toller, großartiger Moment" sei das Bundesliga-Debüt gewesen, schwärmte Raschl unlängst im offiziellen BVB-Podcast.

Zwar absolvierte der Youngster auch die Sommer-Vorbereitung komplett mit dem Dortmunder Star-Ensemble um Mats Hummels, Axel Witsel und Jadon Sancho. Anfang September stoppte ihn aber zuletzt eine hartnäckige Bänderdehnung. Danach schaffte er es zwar immerhin zweimal in den Spieltagskader in der Champions League. Nah an (regelmäßigen) Einsätzen unter Favre ist Raschl aber nicht.

BVB: Winter-Wechsel von Tobias Raschl "gut denkbar"

Einem Bericht der gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" zufolge, ist ein Wechsel in der kommenden Winter-Transferperiode vor diesem Hintergrund "gut denkbar", sollte sich Raschls Perspektive bis dahin nicht verbessern.

Bitter für den technisch starken defensiven Mittelfeldakteur: Der laut "Ruhr Nachrichten" geplante Weg, sich über Einsätze in der U23 für mehr Spielzeit bei den Profis zu empfehlen, könnte vorerst verbaut sein.

Nach den neuen Corona-Beschlüssen der Bundesregierung droht der Regionalliga West, in der die Zweitvertretung des BVB derzeit Tabellenplatz zwei belegt, eine Spielpause im November. Offiziell ist die Entscheidung darüber aber noch nicht gefallen, sie wird für den kommenden Montag erwartet.

Raschl galt schon im Sommer als möglicher Kandidat für eine Leihe. Womöglich auch wegen seiner Verletzung wurde diese Option aber nicht konkret.