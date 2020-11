Wie geht es für David Alaba weiter?

Frank Hoermann/ SVEN SIMON via www.imago-images.de

Verlässt David Alaba den FC Bayern?

Am Sonntagabend bestätigte Präsident Herbert Hainer, dass der FC Bayern München sein unterschriftsreifes Angebot zur Vertragsverlängerung von David Alaba zurückgezogen hat. Ein ablösefreier Abschied des Österreichers im Sommer 2021 steht damit zwar noch lange nicht fest, wird aber erheblich wahrscheinlicher. Was bewog die Bayern-Bosse zu diesem Schritt? Und wie geht es weiter? weltfussball.de hat sich den wichtigsten Fragen gewidmet.

So verlief der Poker zwischen David Alaba und dem FC Bayern

Monatelang ließ die Führungsriege des deutschen Rekordmeisters kaum eine Möglichkeit aus, öffentlich zu beteuern, man werde alles daran setzen, dass Alaba über den Sommer 2021 hinaus die Fußball-Schuhe in München schnüren wird. Der Abwehrboss vermied seinerseits hingegen monatelang ein glasklares Bekenntnis zu seinem Haus-und-Hof-Klub.

Wohl auch, da der Verteidiger die verbale Wertschätzung in Zahlen umgesetzt sehen und dem Vernehmen nach zu den Topverdienern Manuel Neuer und Robert Lewandowski aufschließen will. Mit Verweis auf Insider berichtet der "kicker", Alaba soll 17 bis 20 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Ein Begehr, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Gespräch mit dem Fachmagazin mit den Worten, er denke nicht, dass Alaba selbst glaube, "über diesen zwei Kollegen" zu stehen, vom Tisch fegte.

Alaba-Berater Pini Zahavi, der im August 2019 unter anderem Lewandowskis Rekordvertrag aushandelte, denke ohnehin "in anderen Dimensionen", so Salihamidzic weiter. "Verrücktheiten", wie Zahavi sie von anderen Klubs kenne, werde der FC Bayern allerdings nicht mitmachen. Nicht das erste Mal, dass sich die Bayern-Bosse wenig begeistert vom "geldgierigen Piranha" (O-Ton: Ex-Präsident Uli Hoeneß) Zahavi zeigten.

Dennoch betonte man an der Isar geduldig, Alaba kein Ultimatum setzen zu wollen - dann ließ Hainer die Bombe platzen. Da die Alaba-Seite weiterhin nicht mit der Offerte zufrieden gewesen sei, "haben wir uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr", erklärte der Bayern-Boss recht gelassen im "Bayerischen Rundfunk".

Warum hat der FC Bayern seine Offerte zurückgezogen?

Mit seiner Entscheidung hat der FC Bayern ein klares Zeichen gesetzt: Gerade in Zeiten der coronabedingten finanziellen Herausforderungen wird man nicht davon abrücken, wirtschaftlich vernünftig zu handeln.

Dass man nicht einmal für David Alaba, der als Eigengewächs immerhin eines der Gesichter des Klubs ist, von dieser Devise abweicht, ist ein klares Zeichen an das bestehende Personal und mögliche Neuzugänge. Für den FC Bayern zu spielen, zumal nicht unbedingt für ein geringes Salär, ist ein Highlight in der Vita jedes Fußball-Profis. So die Botschaft, die durchaus offensichtlich transportiert wird.

Wie reagiert Alaba auf die Entscheidung des FC Bayern?

Auf einer Pressekonferenz des Rekordmeisters am Montag erklärte Alaba, er habe "wie alle aus den Nachrichten erfahren", dass das Angebot des FC Bayern nicht mehr existiere. "Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Ich habe mir in der kurzen Zeit nicht die Gedanken machen können", ergänzte der Abwehrstar sichtlich geknickt. Außerdem sei man noch nicht persönlich an ihn herangetreten.

Dass der FC Bayern mit der Art der Verkündung einen Wirkungstreffer beim Linksfuß erzielt hat, war ohnehin nicht zu übersehen. "Ich habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ich es gerne gehabt hätte, dass Internes auch Internes bleibt", monierte der Nationalspieler, der auch Versäumnisse bei der die Klubführung des FC Bayern sieht.

"So wie ich in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit dargestellt werde, dass entspricht nicht der Wahrheit, auch nicht die Summen, die in den Raum gestellt werden." Er sei daher "vielleicht auch etwas enttäuscht und verletzt darüber, dass von offizieller Seite nicht dementiert wurde, dass die Zahlen so nicht stimmen".

Wie geht es für David Alaba weiter?

Ab dem 1. Januar kann David Alaba offiziell mit möglichen Interessenten verhandeln, nach der laufenden Spielzeit kann er die Bayern ablösefrei verlassen. Dass er dennoch eine Zukunft in München hat, schloss Alaba nicht kategorisch aus. Schließlich sei er "happy in München" und "glücklich, Teil dieses Teams zu sein".

Direkt mit den hartnäckigen Gerüchten um ein Interesse von Real Madrid, dem FC Barcelona oder den Klubs der finanzstarken englischen Premier League konfrontiert, erklärte Alaba, er habe sich bislang keine Gedanken gemacht, wie seine Zukunft ausschauen kann, "da der FC Bayern immer der erste Ansprechpartner war. Ich hatte keinen Kontakt zu andern Klubs."

Die "Bild" wagt dennoch einen Ausblick und nennt Real Madrid als "heißesten Kandidaten im Werben um Alaba". Auch Barca ist demnach interessant für den Verteidiger, finanziell aber vielleicht nicht in der Lage, den Deal zu stemmen. Weitere mögliche Ziele sollen Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Liverpool sein. Der Zeitung zufolge legt Alaba besonderen Wert darauf, bei einem Wechsel künftig auf "seiner heißgeliebten Mittelfeld-Position" auflaufen zu können.

Ein Wunsch, der ihm beim FC Bayern so schnell wohl nicht wieder erfüllt wird. "David sehe ich ganz klar in der Innenverteidigung", bestätigte Flick am Montag.

Was bedeutet die Entscheidung sportlich für den FC Bayern?

Verliert man David Alaba, verliert der FC Bayern unumstritten einen Spieler von Weltklasse-Format. Dass das schmerzen würde, versuchte Flick gar nicht erst zu kaschieren. "Ich wäre glücklich, wenn David uns über die Saison hinaus erhalten bleiben würde, weil er ein toller Mensch ist, wichtige Werte verkörpert, und sehr beliebt im Team ist", erklärte der Trainer.

Über den Zeitpunkt der Verkündung zeigte sich Flick allerdings "alles andere als glücklich", schließlich stünde mit dem Champions-League-Spiel in Salzburg und dem Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund "zwei sehr, sehr schwere Spiele an".

Dass Alaba nun in ein Leistungsloch fällt, fürchtet Flick jedoch nicht. "Ich bin überzeugt davon, dass er weiter seine Top-Leistung abruft und alles gibt", so der 55-Jährige. Dass das Geschehen allerdings wirklich keine Spuren bei Alaba hinterlässt, darf allerdings durchaus bezweifelt werden.

Marc Affeldt