Favre schlägt Alarm - Hummels fällt aus, Haaland wackelt

BVB-Trainer Lucien Favre ist angesichts der Corona-Krise besorgt

Der BVB muss im Champions-League-Spiel beim FC Brügge am Mittwoch auf Mats Hummels verzichten. Der Abwehrchef hatte sich nach seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Nicht die einzige Sorge der Schwarz-Gelben.

"Es wird nicht klappen", sagte Trainer Lucien Favre, der aber auf einen Einsatz von Hummels im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag hofft.

Erling Haaland steht dagegen wieder zur Verfügung. Der Torjäger pausierte zuletzt aufgrund leichter Knieprobleme. Ob der Norweger spielen oder vorsichtshalber zunächst auf der Bank sitzen wird, konnte Favre allerdings noch nicht beantworten: "Wir wissen es noch nicht."

Favre schlägt Alarm: "Wir sind am Limit"

Große Sorgen herrschen im Dortmunder Lager mit Blick auf die Reise ins Corona-Risikogebiet Belgien. "Man muss klar sagen: Das, was wir gerade machen, ist sehr gefährlich. Wir sind am Limit", mahnte Favre das gesamte Fußball-Business.

Auch Thomas Meunier bezeichnete die Lage in seiner Heimat als "dramatisch" und "katastrophal".

Die Aussagen von Favre und Meunier in der Übersicht:

+++ Favre über Brügge als Konkurrent um Platz zwei +++

Ja, natürlich. Brügge ist immer noch Meister. Man muss mit dieser Mannschaft rechnen. Sie haben sich auch gegen Lazio nicht versteckt. Das ist ein ernsthafter Gegner.

+++ Favre über den FC Brügge +++

Es war vor zwei Jahren schwer für uns. Wir haben dort mit Glück 1:0 gewonnen. Sie hatten einige Chancen. Und auch das Rückspiel war sehr schwer. Brügge hat das Rückgrat seiner Mannschaft gehalten. Sie sind im Angriff und in der Verteidigung immer noch gut besetzt. Sie haben auch einige junge Spieler gehalten. Man sieht, dass sie schon seit einiger Zeit zusammenspielen. Es ist kein Zufall, dass sie belgischer Meister wurden. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft.

+++ Kann Erling Haaland spielen? +++

Wir wissen es noch nicht. Wir haben vorne viele Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht, wer spielen wird. Wir werden sehen. Wir müssen ein wenig überlegen.

+++ Meunier über die letzten Spiele des BVB +++

Es war eine sehr gute Woche. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Aber es gibt immer Punkte, die man verbessern kann. Wie den Spielaufbau und das Umschaltspiel in die Defensive. Ich denke, wir waren alle überdurchschnittlich gut. Die letzten drei Spiele haben gezeigt, dass wir auf dem aufsteigenden Ast sind. Und dass wir uns weiter verbessern.

+++ Wie läuft der Trip nach Belgien? +++

Pressesprecher Fligge dazu: Wir sind sehr abgeschottet, haben eigene Köche und eigene Security dabei. Das war auch schon in Rom so. Wir haben am Flughafen unsere eigenen Shuttles, unsere eigenen Mannschaftsbusse. Wir trainieren heute hier, was wir normalerweise nicht machen. Wir machen auch die Pressekonferenz hier, was wir normalerweise nicht machen. Der FC Brügge hat sich entschlossen, nach dem Spiel eine PK mit Presse vor Ort zu machen. Wir werden nicht da sein. Wir werden das für uns alleine in einem eigenen Raum machen, ohne Journalisten. Wir tun alles, um die Mannschaft abzuschotten. Nach dem Spiel geht es mit dem Flieger direkt nach Paderborn und dann stehen direkt die nächsten Tests an.

+++ Meunier über seine ersten Wochen beim BVB +++

Alles war neu für mich. Das habe ich auch erwartet als ich hier unterschrieben habe. Was fehlt, sind natürlich die Fans. Dabei hatte mich das von meiner Unterschrift überzeugt. Ich konnte gut Fuß fassen nach sieben Monaten, in denen ich verletzt war. Ich wurde sehr herzlich empfangen, die Mannschaft ist super und ich werde hier gut integriert. Ich glaube, ich trage meinen Teil zum Ganzen bei - in der Offensive und in der Defensive.

+++ Meunier über die Lage in Belgien +++

Die Situation ist dramatisch, weil Belgien stärker betroffen ist als Deutschland. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass in Deutschland bin und nicht in Belgien. Der Klub passt sehr gut auf uns auf. Und da bin ich sehr froh drüber. Meine Familie in Belgien schützt sich so gut sie kann. Es stimmt schon, die Situation ist schon seit Monaten katastrophal. Anscheinend haben es nicht alle dort richtig verstanden. Ich glaube, die Kommunikation zwischen Volk und Regierung lief nicht besonders gut.

+++ Favre über zahlreiche Corona-Ausfälle der Klubs +++

Man muss klar sagen: Das, was wir gerade machen, ist sehr gefährlich. Wir sind am Limit. Wir reisen durch Europa uns es ist immer gefährlich. Wir konzentrieren und auf das Spiel. Wir müssen weiter aufpassen und viel Disziplin haben. Ich will nur über unser Spiel sprechen. Aber wir wissen, dass es sehr gefährlich ist.

+++ Favre über die neue Stärke in der Abwehr +++

Es ist wichtig, dass alle Spieler bereit sind zu verteidigen. Wir haben das bis jetzt besser gemacht, aber wir werden weiter dran arbeiten. Es ist wichtig für mich, dass wir nicht so viel Torchancen zulassen, wie vor einem Jahr. Aber wir haben es zuletzt sehr, sehr gut gemacht.

+++ Favre über Hummels Ausfall und eine Rückkehr zur Dreierkette +++

Wir werden darüber nachdenken, weil wir nur einen Innenverteidiger haben, der es gewohnt ist, in der Viererkette zu spielen. Wir werden sehen. Ich habe bis heute Morgen gewartet und dann erfahren, dass Mats leider nicht spielen kann.

+++ Favre über die Corona-Lage in Belgien und die Reise ins Risikogebiet +++

Wir wissen, dass es gefährlich ist. Aber es ist überall gefährlich. Trotzdem müssen und wollen wir fliegen. Es ist die Champions League. Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen unbedingt ein gutes Ergebnis erreichen. Wir fliegen später als geplant, weil wir nicht lange dort bleiben wollen. Das gehört dazu. Wir müssen weiter aufpassen.

+++ Wie lange fehlt Mats Hummels dem BVB? +++

Beim 2:0 bei Arminia Bielefeld am Wochenende in der Fußball-Bundesliga erzielte Mats Hummels beide Treffer für den BVB - und musste in der Schlussphase mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Wie schwer ist die Verletzung des Abwehrchefs? Fällt er in Brügge oder gar am Wochenende beim Top-Spiel gegen den FC Bayern aus?

+++ Wird Außenseiter Brügge für den BVB zum Stolperstein? +++

Brügge ist in der Champions-League-Gruppe F auf dem Papier das schwächste Team. Um gute Chancen auf das Weiterkommen zu haben, sollte der BVB also beide Vergleiche mit den Belgiern für sich entscheiden.

Die Generalprobe für das Duell mit dem deutschen Vizemeister verpatzte der Ex-Klub vom Dortmunder Neuzugang Thomas Meunier am Wochenende. Gegen KV Mechelen kam Brügge nicht über ein 2:2 hinaus.

Ruud Vormer (13.) und Noa Lang (28.) schossen einen 2:0-Vorsprung der Gastgeber am Samstag heraus. Der Ex-Gladbacher und -Hoffenheimer Igor De Camargo (42.) und Rob Schoofs (81.) sorgten aber noch für den Ausgleich für Mechelen.

In der Gruppe F der Königsklasse belegt Brügge nach zwei Spielen den zweiten Tabellenplatz mit vier Punkten hinter Spitzenreiter Lazio Rom (ebenfalls vier Zähler). Der BVB hat drei Punkte auf dem Konto.