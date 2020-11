Für Bellingham "gab es immer nur Borussia Dortmund"

Revierfoto via www.imago-images.de

Jude Bellingham überzeugt beim BVB

Ende Juli 2020 wechselte mit Jude Bellingham einmal mehr ein englisches Top-Talent zu Borussia Dortmund. Die 23 Millionen Euro, die der BVB für den 17-jährigen Mittelfeldspieler überwies, sollten sich als gute Investition erweisen. Nun hat Bellingham erklärt, warum er sich trotz anderweitiger Angebote für Dortmund entschieden hat.

"Für mich gab es immer nur Borussia Dortmund", so Bellingham gegenüber dem "Guardian". Manchester United, das ebenfalls am Junioren-Nationalspieler interessiert war, habe zwar "einen großartigen Kader", aber seine Entscheidung habe immer festgestanden und habe daher nie etwas mit ManUnited zu tun gehabt.

Warum ihn ausgerechnet der BVB reizte, erklärt der Youngster auch. "Wie sie junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren, ist ein außergewöhnlich hohes Level. Es gibt keinen Klub, dem das in dieser Form gelingt", so Bellingham, der konkretisiert: "Es gibt Zuständige für jeden Spieler, vor allem Otto [Addo, d.Red.], der mit den jungen Spielern arbeitet, ist großartig." Diese Unterstützung ermögliche es jedem, für seine Chance in der ersten Mannschaft zu arbeiten.

Weiterhin habe er bei seiner Entscheidung von Beginn an einen Klub gesucht, bei dem er die Möglichkeit gesehen hat, Einsätze zu sammeln. Dortmund sei schlicht "der beste Platz" dafür gewesen.

Ohnehin glaubt Bellingham, dass auch andere Talente die Fähigkeit hätten, einen ähnlichen Weg wie er zu gehen. "Ich bin der Meinung, dass es viele junge Spieler gibt, die im ersten Team glänzen könnten, aber aus irgendwelchen Gründen keine Chance erhalten."

Allerdings stellt der Rechtsfuß auch klar, dass man nicht nur fußballerisch überzeugen muss. "Du musst schnell erwachsen werden, du musst kindisches Verhalten hinter dir lassen. Denn es wird erwartet, dass du auf dem selben Level bist, wie deine Teamkollegen", so Bellingham. Andererseits könnte man seine eigenen Möglichkeiten nicht voll ausschöpfen.

Bislang bestritt Bellingham neun Profispiele für die Schwarz-Gelben. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete zwei Tore vor.