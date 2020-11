Hitzfeld prophezeit "höchst spannenden" Bundesliga-Gipfel

Hein Hartmann

Ottmar Hitzfeld trainierte sowohl den BVB als auch den FC Bayern

Am Samstagabend trifft Borussia Dortmund zum Bundesliga-Gipfel auf den FC Bayern München (ab 18:30 Uhr). Es geht um nicht weniger als die Tabellenführung im deutschen Fußball-Oberhaus. Bisher rangieren die beiden Teams punktgleich an der Ligaspitze.

Ottmar Hitzfeld, Trainer-Ikone sowohl in Dortmund als auch in München, rechnet mit einer hochinteressanten Partie am Samstagabend im Signal Iduna Park: "Nach dem knappen 3:2-Sieg der Bayern im Supercup neulich erwarte ich nun ein offenes Duell beim Auftritt des Ersten beim Zweiten in Dortmund. Da beide Teams überragende Einzelakteure haben, gehe ich von einer höchst spannenden Partie aus", so der 71-Jährige in einem Gastbeitrag im "kicker".

Der Fußballlehrer gewann mit dem BVB und dem FC Bayern insgesamt sieben Deutsche Meisterschaften (zweimal mit Dortmund, fünfmal mit den Bayern) sowie je einmal die Champions League. Beim Blick auf die vermeintlichen Aufstellungen schlägt das Pendel laut Hitzfeld knapp für den Branchenprimus aus München aus: "Insgesamt liegen die Vorteile bei den Münchnern: In ihrem Tor steht Neuer, der weltbeste Keeper; vorne schießt der weltbeste Stürmer, Lewandowski, die Tore; alle anderen sind nahezu ausnahmslos Weltklassespieler."

Bei seinem Ex-Klub aus dem Ruhrgebiet gefällt der Trainerlegende vor allem die Spielphilosophie unter Chefcoach Lucien Favre sowie die Altersstruktur im Team. "Die tollen BVB-Talente begeistern mich mit ihrer Art genauso. Einige haben die Perspektive, in die Weltklasse aufzusteigen: Haaland wird zum Toptorjäger reifen, Reyna gefällt mit seiner überragenden Spielintelligenz, Sancho mit seiner Dribbelkunst. Die Liga muss glücklich sein, dass Sanchos Wechsel nicht klappte", nannte Hitzfeld einige Beispiele.

Gegen den FC Bayern werde es aus seiner Sicht dennoch ein äußerst schwierige Aufgabe. Der BVB zeigte sich zuletzt zwar besser organisiert und defensiv stabiler als die Münchner. Die Bayern wiederum seien aufgrund ihrer "überragenden Offensive" jederzeit in der Lage, "Korrekturen zu setzen" und somit auch Gegentreffer und Rückschläge im Spiel zu egalisieren.