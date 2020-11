Haalands irre Tore-Show! Ronaldo und Zidane schon kassiert

Philippe Crochet via www.imago-images.de

Erling Haaland traf erneut für den BVB

Erling Haaland machte im Gruppenspiel von Borussia Dortmund beim Club Brügge am Mittwochabend in der Champions League wieder einmal den Unterschied aus. Der Norweger knipste zum 2:0 und 3:0 und stellte die Weichen für seinen BVB damit früh auf Sieg.

Haaland schraubte seine persönliche Torquote in der Champions League damit weiter nach oben. Der 20-Jährige hat in gerade einmal elf Spielen in der Königsklasse bereits 14 Tore erzielt. Ein überragender Wert, der alles bisher Gesehene der Vorjahre in den Schatten stellt.

Zum Vergleich: Um auf 14 Tore in diesem Wettbewerb zu kommen, benötigte der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi immerhin 28 Spiele. Und auch CL-Rekordtorschütze und Superstar Cristiano Ronaldo brauchte deutlich länger. Erst in seinem 51. Spiel in der Königsklasse markierte er seinen 14. Treffer.

Haalands Bilanz ist umso bemerkenswerter, da er in der Hinrunde 2019/2020 satte acht Tore im Dress des Underdogs FC Salzburg erzielte, ehe er im Januar beim BVB anheuerte.

BVB-Goalgetter Haaland überholt Legenden-Duo

Mit seinem 14. Tor in der Champions League hat der 1,94-m-Hüne außerdem zu zwei der größten Legenden der vergangenen Jahrzehnte aufgeschlossen.

Die einstigen Weltfußballer Ronaldo und Zinédine Zidane trafen in ihrer Laufbahn ebenfalls 14 Mal im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb. Der Brasilianer Ronaldo benötigte dafür 40 Partien, während der ehemalige Weltklasse-Spieler und heutige Real-Trainer Zidane sogar 80 Begegnungen für seine 14 Treffer brauchte.

Mehr dazu: Die Rekordtorschützen des BVB in der Champions League

Erling Haaland sorgt mit seiner Torgier weiterhin für große Begeisterungsstürme bei den Schwarz-Gelben. Auch im vereinsinternen Torjäger-Ranking ist der BVB-Star auf dem Vormarsch: Mit seinen CL-Toren fünf und sechs für die Dortmunder zog er an Karl-Heinz Riedle, einem Final-Helden von 1997, vorbei. Auch Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Marcio Amoroso hat Haaland bereits in den Schatten gestellt.