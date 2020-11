Forsche BVB-Töne: "Die Bayern werden Respekt haben"

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Der BVB ist für das Topspiel gegen den FC Bayern gerüstet

Als die Profis von Borussia Dortmund nach ihrem erfolgreichen Brügge-Blitztrip tief in der Nacht in ihre Betten krochen, kreisten die Gedanken von Rekordmann Erling Haaland und Co. schon um den Ligagipfel. "Die Bayern", stellte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl selbstbewusst fest, "werden Respekt haben."

Es waren nicht die einzigen forschen Töne, die nach dem souveränen 3:0 (3:0) beim belgischen Meister vor dem Bundesliga-Kracher am Samstag in Richtung München gingen. "Wir wissen, dass wir zu Hause gegen Bayern gewinnen können. Das haben wir mehrfach bewiesen. Das ist auch das Ziel für Samstag", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji bei "Sky".

Als Mutmacher für das Duell der punktgleichen Mannschaften dient dem BVB aber nicht nur der zweite Sieg im dritten Champions-League-Spiel und die damit verbundene Tabellenführung in der Gruppe F, sondern auch die knappe Niederlage im Supercup (2:3) beim Triple-Gewinner. Man müsse "ähnlich mutig" auftreten, forderte Kehl. Dort habe man die Bayern "immer wieder bedroht", sie immer wieder "mit tiefen Läufen gefährden können". Das werde auch "ein Mittel, um sie zu schlagen".

Ein anderes ist die neu gewonnene Stabilität in der Defensive. In Brügge blieb das Team von Trainer Lucien Favre zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. In der gesamten Saison gelang das schon achtmal in elf Pflichtspielen. "Es liegt an allen. Es fängt vorne an, wenn du keinen Stürmer hast, der verteidigt, geht es nicht. Es ist die ganze Mannschaft, die verteidigen muss. Wir machen das gut momentan", sagte Favre.

Für den verletzten Abwehrchef Mats Hummels zog Favre Axel Witsel zurück in die Viererkette. Für seine starke Quote an gewonnenen Zweikämpfen (75 Prozent) holte sich der belgische Nationalspieler ein Sonderlob seines Trainers ab. "Axel hat sehr clever gespielt", sagte Favre.

Dennoch hoffen alle beim Vizemeister auf die Rückkehr von Hummels (Oberschenkelverletzung). Eine Entscheidung soll am Freitag fallen. Kehl gab sich vorsichtig optimistisch, da Hummels "gutes Heilfleisch" habe.

Haaland soll es für den BVB richten

Vorne soll es natürlich Erling Haaland richten. Das norwegische Sturmjuwel stellte mit seinen Toren 13 und 14 nach elf Spielen eine Bestmarke in der Königsklasse auf. "Erling ist eine Tormaschine", äußerte Mitspieler Thorgan Hazard, der den BVB in Führung gebracht hatte, anerkennend. Kehl betonte, dass der Ehrgeiz des 20-Jährigen "dieser Mannschaft extrem gut tut".

Am Donnerstag stand aber auch bei Haaland erst einmal die Erholung ganz oben auf der Liste. Um den Verbleib im Corona-Hotspot Belgien zu verkürzen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren, traten die Dortmunder unmittelbar nach dem Abpfiff die Heimreise an. Nach der Landung in Paderborn folgte die nächtliche Busfahrt nach Dortmund. "Es ist ein wichtiges Spiel am Samstag. Ich hoffe, wir können uns gut regenerieren", sagte Hazard.