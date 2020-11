Endet die Reinier-Leihe schon im Winter?

Revierfoto via www.imago-images.de

Reinier soll beim BVB unzufrieden sein

Erst im Sommer wechselte Reinier auf Leihbasis von Real Madrid zu Borussia Dortmund. Schon im Winter könnte die Liaison mit dem BVB beendet werden.

Wie die spanische "AS" berichtet, sind sowohl Reinier selbst als auch sein Stammklub Real Madrid unzufrieden mit den bisherigen Einsatzzeiten des Brasilianers bei den Dortmundern.

Reinier kam bislang erst auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga, zwei Joker-Einwechselungen in der Champions League und jeweils einen Einsatz in den Schlussminuten im DFB-Pokal und im DFL-Supercup. Von Anfang an durfte der 18-jährige Mittelfeldspieler noch keinmal ran.

Dem Bericht der spanischen Zeitung zufolge will Reiner seine Situation im Winter neu bewerten. Sollte sich keine Besserung einstellen, wolle der Youngster gemeinsam mit den Verantwortlichen vom BVB und den Madrilenen "eine Lösung" finden. Damit könnte ein vorzeitiger Abbruch der Leihe gemeint sein.

Real Madrid zahlte im Januar 2020 stolze 30 Millionen Euro an Flamengo RJ für Reinier. Spielpraxis sollte der Brasilianer allerdings bei einem anderen Klub sammeln. Das rief den BVB auf den Plan, der den offensiven Mittelfeldmann im Sommer für zwei Jahre auslieh.

"Dortmund hatte schon Interesse, als ich noch in Brasilien war. Das hat mich damals sehr gefreut, weil der BVB in Brasilien von vielen sehr geschätzt wird", sagte Reinier im Oktober in einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten". Damals habe der Transfer dann jedoch "nicht geklappt" und er sei schließlich nach Madrid gewechselt.

BVB als "große Chance" für Reinier

Im zweiten Anlauf zögerte der Youngster allerdings keine Sekunde: "Als jetzt die Anfrage erneut kam, musste ich nicht zwei Mal überlegen. Dortmund ist für mich eine große Chance, es ist ein großes Projekt und bestimmt die richtige Wahl."

Zumal der BVB in Brasilien laut Reinier "einen guten Ruf, was die Weiterentwicklung junger Spieler angeht", genieße. "Der Klub ist in meiner Heimat bekannt dafür, jungen Spielern gute Chancen zu bieten, die Menschen in Brasilien verfolgen das sehr genau, wie sich diese Spieler entwickeln", so Reinier.