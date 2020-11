Süles zweiter Test negativ - anderer Bayern-Star infiziert

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Niklas Süle fehlte dem FC Bayern zuletzt

Neuer Corona-Ärger beim FC Bayern: Nach einem positiven Test bei Niklas Süle ist das zweite Ergebnis beim Innenverteidiger negativ ausgefallen. Allerdings ist Joshua Zirkzee positiv getestet worden. Das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt.

Der niederländische Stürmer befindet sich demnach in häuslicher Quarantäne. Auch Süle muss weiterhin zu Hause bleiben.

🔗 https://t.co/DOdwnPJ00Z — FC Bayern München (@FCBayern) 5. November 2020

Süle hatte das Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg (6:2) am Dienstag verpasst. Am Samstag (18:30 Uhr) tritt der FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.

Als erster Spieler bei Bayern München war vor zweieinhalb Wochen zunächst Serge Gnabry positiv getestet wurde. Er hatte dadurch das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid (4:0) verpasst. Bei ihm hatte sich der erste Befund als falsch herausgestellt.

Sogenannte "falsch positive" Ergebnisse bei Coronatests sind nach Ansicht von Experten nicht auszuschließen. "Sie können im Einzelfall immer vorkommen, das liegt rein statistisch einfach im Bereich des Möglichen. Damit muss man leben", sagte Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung Molekulare und zelluläre Sportmedizin an der deutschen Sporthochschule in Köln, im Fall Gnabry dem "SID".