Mittelstürmer Bailey lässt Leverkusen hoffen

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Leon Bailey überzeugte beim Sieg von Bayer Leverkusen

Dank Leon Bailey hat Bayer Leverkusen den Ausrutscher in der Europa League vergessen lassen. Der Jamaikaner kommt nach einer schwierigen Phase immer besser in Schwung.

Eine folgenreiche Party mit Usain Bolt, eine unfreiwillig lange Corona-Quarantäne und die ungeliebte Rolle als Ersatz: Bayer Leverkusens Matchwinner Leon Bailey gab sich nach unruhigen Wochen ganz bescheiden. "Ich freue mich sehr, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen konnte", sagte der 23-Jährige nach dem 4:2 der Rheinländer in der Europa League bei Hapoel Be'er Scheva: "Natürlich waren sie schön für mich, aber viel wichtiger war es heute, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben."

Zwei Tore hatte Bailey zum wichtigen Sieg beigesteuert - den vorentscheidenden Treffer zum 3:2 machte der 1,78 m große Jamaikaner in bester Mittelstürmermanier: mit dem Kopf, noch heftig attackiert vom gegnerischen Torwart.

"Er steigert sich von Woche zu Woche", lobte Trainer Peter Bosz, dessen Mannschaft als Erster der Gruppe C nun beste Chancen aufs Weiterkommen hat: "Er hilft uns, weil er auch Mittelstürmer spielen kann. Ich weiß, dass er ein sehr guter Kopfballspieler ist, auch wenn er nicht sehr groß ist. Dass er schnell und dribbelstark ist, wissen wir."

4️⃣:2️⃣ gegen Hapoel Beer Sheva.



Wer war für euch der 'Man of the match'?#HBSB04 2:4 | #UEL | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 5. November 2020

Bailey kommt, so sieht es aus, sportlich wieder auf Kurs. Dabei ähnelte der Start seiner Saison eher einer Odyssee. In der spielfreien Zeit besuchte er in seiner Heimat die Geburtstagsparty von Sprint-Legende Usain Bolt, musste nach dessen Corona-Infektion in Quarantäne und kam erst nach knapp einem Monat und kurz vor Bundesligastart wieder zurück nach Deutschland.

Erst Mitte Oktober spielte er erstmals wieder von Beginn an - mit Erfolg: In den fünf Spielen, in denen er in der Startelf stand, gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. Jedes Mal ging Bayer als Sieger vom Platz.

Langsam erinnert Bailey wieder an den Spieler, der in der Hinrunde der Saison 2017/2018 zum Shootingstar der Liga avancierte. Denn seitdem verlief seine Karriere holprig, Undiszipliniertheiten auf und abseits des Platzes strapazierten die Geduld der Verantwortlichen.

Havertz-Abgang hat Spuren hinterlassen

Denn Leverkusen braucht einen Bailey in Form. Die Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland haben Spuren hinterlassen. Lucas Alario, der zuletzt viel Last in der Offensive schulterte, war gegen die Israelis nur in einer Situation auffällig - als er eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe kassierte. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Neuzugang Patrik Schick fehlt schon länger mit einem Muskelfaserriss.

Dazu kommt ein Mammutprogramm. Das Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ist der Schlusspunkt der dritten englischen Woche in Folge. Auch dort will Bailey wieder glänzen.