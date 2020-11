Olmo für Duell gegen Deutschland nominiert

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Dani Almo gehört zum Spanien-Aufgebot

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet die anstehende Nations-League-Partie gegen das DFB-Team mit Deutschland-Legionär Dani Olmo.

Der Leipziger ist der einzige Bundesligaprofi im 25-köpfigen Kader des früheren Weltmeisters von Trainer Luis Enrique. Somit schaffte Olmos Teamkollege Angelino, der zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, nicht den erstmaligen Sprung ins A-Nationalteam.

Angeführt wird der Kader von Kapitän Sergio Ramos (Real Madrid). Die Spanier testen am Mittwoch zunächst in der Niederlande, ehe die Spiele in der Nations League anstehen. Zunächst reist "La Roja" in die Schweiz (14. November), drei Tage später folgt in Sevilla das Duell mit Deutschland (17. November).