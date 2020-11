Medien: FC Bayern ohne Pavard beim BVB

via www.imago-images.de

Benjamin Pavard wird dem FC Bayern fehlen

Zweiter gegen Erster, Haaland gegen Lewandowski, Favre gegen Flick: Vier Zu-Null-Siege in Serie geben Borussia Dortmund Hoffnung für den Gipfel der Giganten gegen die Allesgewinner vom FC Bayern. Zumal die Münchner ohne Benjamin Pavard auskommen müssen.

Eigentlich war der Franzose fest eingeplant auf der rechten Abwehrseite, doch wie schon am Donnerstag konnte Pavard auch am Freitag nicht am geheimen Abschlusstraining teilnehmen. Laut "Bild" stieg der 24-Jährige deshalb auch gar nicht mit in den Mannschaftsbus, der die FCB-Stars noch am Abend zum Flughafen und zum Privatjet in Richtung Dortmund brachte.

Ein weiterer Rückschlag für die Münchner, deren Trainer am Mittag noch davon ausging, dass er auf Pavard setzen kann. Nun also wird Bouna Sarr wohl auf der rechten Abwehrseite verteidigen. Nicht das einzige "Problem":

Der Rekordmeister kämpft derzeit an mehreren Fronten mit Unruhe. Die langwierige Diskussion um David Alaba, mit dem die Vertragsverhandlungen abgebrochen wurden, und (falsch) positive Coronatests - erst Serge Gnabry, dann Niklas Süle, nun Joshua Zirkzee - haben aber bisher nicht auf die Ergebnisse durchgeschlagen. Es sei doch schön, "dass sich ein bisschen was rührt bei uns und wenn es knistert", sagte Thomas Müller mit Verweis auf alte FC-Hollywood-Zeiten.

Sportlich müssen sich die Bayern jedoch kaum Sorgen machen: Die letzten drei Ligaduelle mit dem BVB hat der FCB bei insgesamt 10:0 Toren allesamt gewonnen. Die vier Treffer in der Schlussviertelstunde bei RB Salzburg (6:2) beim 14. Champions-League-Sieg in Folge sprechen auch nicht für übergroße Müdigkeit.

Allerdings könnten ähnliche Defensiv-Wackler wie in Salzburg gegen Haaland, Jadon Sancho oder Marco Reus extrem gefährlich werden. "Da haben wir Luft nach oben", sagte Flick.