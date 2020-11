Zorc schließt Sancho-Verkauf im Winter aus

Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Michael Zorc hofft auf einen BVB-Sieg gegen den FC Bayern

Wenn Borussia Dortmund am Samstagabend im Topspiel gegen den FC Bayern einen Erfolg erzielen will, dann kommt es auch maßgeblich auf Shootingstar Jadon Sancho an. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erwartet nach zuletzt durchwachsenen Leistungen eine Reaktion des Engländers auf dem Platz.

"Ich glaube, dass ihn die permanenten Spekulationen zum Transferende selbstverständlich nicht komplett kalt gelassen haben. Ich habe aber schon immer gesagt, dass Jadon seine Antwort immer auf dem Platz geben wird. Das war in der Vergangenheit so. Und es wird auch so bleiben, weil der Junge enorme Qualität hat", stellte Zorc im Gespräch mit der "Bild" klar.

Im Sommer hatte es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel des 20-jährigen Offensivspielers zu Manchester United gegeben. Letztlich scheiterte ein Transfer aber an der Ablöseforderung des Bundesligisten. Aktuell spielt ein Abgang des Juwels für Zorc erstmal keine Rolle: "Wir planen mit Jadon für die komplette Saison!"

In dieser Spielzeit ist der Nationalspieler aber bislang noch nicht richtig in Tritt gekommen. Gerade bei den Niederlagen beim FC Augsburg (0:2) und gegen Lazio Rom (1:3) kam zu wenig vom Hoffnungsträger.

Zorc hofft auf Achtungserfolg gegen den FC Bayern

Der Klassiker gegen die Bayern wäre ein guter Zeitpunkt für Sancho, um sein Formtief zu überwinden. Nach zuletzt drei Pflichtspielpleiten gegen den Rekordmeister träumen die Dortmunder diesmal von mehr.

"Wir haben alle große Lust auf dieses Spiel, wir wollen uns alle mit Bayern München messen und sie endlich wieder schlagen! Nur darum geht’s!", so Zorc.

Neben Sancho sieht der Sportdirektor auch in Goalgetter Erling Haaland einen Schlüssel zu einem möglichen Dortmunder Sieg: "Erling ist natürlich unsere Tor-Garantie in der Offensive und hat für uns einen unglaublich hohen Stellenwert. Aber auch durch seine positive Art, die er in die Mannschaft hineinbringt, durch seinen unbändigen Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und sich permanent zu verbessern, tut er uns extrem gut."

Im Vergleich mit Bayerns Top-Stümer Robert Lewandowski müsse sich der Norweger deshalb kein Stück verstecken: "Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war. Aber Robert hat sich über die Jahre zu einem perfekten Stürmer entwickelt. Erling traue ich wirklich alles zu, weil er diesen extremen inneren Antrieb hat, sich permanent verbessern zu wollen."