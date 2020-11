Gisdol zu Kohfeldt-Zoff: "Ist ja noch ein junger Trainer"

Kirchner/Christopher Neundorf via www.imago-images

Gisdol und Kohfeldt hatten am Freitag viel Gesprächsbedarf

Sportlich hatte die Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln am Freitagabend (1:1) nur wenig Highlights zu bieten. Deutlich brisanter ging es an der Seitenlinie zwischen beiden Trainern zur Sache.

"Das muss er mit sich selbst ausmachen, wie er sich da verhält", zitiert "Bild" den Effzeh-Cheftrainer Markus Gisdol, der nach der Partie Stellung zum Wortgefecht mit seinem Gegenüber bezog: "Er ist ja noch ein junger Trainer, er kann vielleicht noch das ein oder andere machen, damit er ein bisschen ruhiger wird. Aber ich komme damit gut klar."

Auch Kohfeldt wurde auf den Zoff angesprochen, gab sich dabei deutlich gefasster als noch während der Partie: "Wir haben uns nach dem Spiel noch nicht gesehen. Die Dinge, die auf dem Platz passieren, bekommen alle jetzt ein bisschen mehr mit, aber sie bleiben trotzdem auf dem Platz." Was unter den Trainern passiere, sei "immer in Ordnung", so der SVW-Coach.

Was war vorgefallen? Mehrmals in der Partie hatten TV-Kameras die Rufe von Florian Kohfeldt und Markus Gisdol aufgefangen.

Kohfeldt wird sauer: "Quatsch meine Spieler nicht an"

Schon kurz nach dem Anpfiff hatte der Werder-Coach mit dem ersten Kommentar in Richtung seines Kölner Kollegen vorgelegt. Nach einigen frühen Fouls meckerte Kohfeldt: "Jetzt ist schon nach drei Minuten klar, was sie wollen!", Gisdol konterte fragend: "Was wollen wir denn?"

Wenig später wurde Kohfeldt noch deutlicher. Als Gisdol dem einstigen Kölner Spieler Leonardo Bittencourt einige Worte mit auf den Weg gab, war der Werder-Coach alles andere als einverstanden und rief: "Quatsch meine Spieler nicht an."

Einen Sieger gab es im Spiel zwischen beiden Mannschaften nach 90 Minuten letztlich nicht. Ein Eigentor von Bremens Niklas Moisander (67.) konterte sein Mitspieler Leonardo Bittencourt per Elfmeter (82.). Werder holte sich mit dem Remis den zehnten Punkt, die weiterhin sieglosen Kölner liegen bei drei Zählern.