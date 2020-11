England-Coach fordert Höchstleistung von Sancho

Michael Regan via www.imago-images.de

Gareth Southgate setzt auch in den November-Spielen der englischen Nationalmannschaft auf den BVB-Angreifer Jadon Sancho

Nach dem Spitzenspiel in der Bundesliga mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern (2:3) steht für Jadon Sancho erneut die Reise zur englischen Nationalmannschaft an. Die Erwartungen an den Offensivspieler sind in der Heimat groß, wie sein Nationalcoach vorab erklärte.

Der BVB-Angreifer habe noch viel Arbeit vor sich, so Gareth Southgate vor dem Testspiel der Engländer gegen Irland am kommenden Donnerstag. Danach treffen die "Three Lions" in der Nations League auf Belgien (15.11.) und Island (18.11.).

"Der Konkurrenzkampf bei uns ist enorm, unsere Verantwortung ist es, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Aber auch die Spieler haben eine Verantwortung. Er will ein Top-Spieler werden, er kann das auch werden", wird der 50-Jährige in der "Sun" zitiert.

Sancho sei auf "einem guten Weg, um dorthin zu kommen, aber es gibt auch viele Beispiele von Spielern, die es nicht geschafft haben", führte Southgate aus: "Er muss die Herausforderung also jeden Tag aufs Neue annehmen und besser werden."

Southgate erklärte zudem, dass seine Vereinsmannschaft Borussia Dortmund eine gute Plattform ist, um sich zu entwickeln. "Dortmund bestreitet eine Reihe an hochklassigen Spielen, in der Champions League oder gegen Teams wie Bayern München und Leipzig. Aber sie haben auch viele Spiele, in denen das Niveau wohl etwas schwächer ist als in der Premier League. Für junge Spieler ist es daher eine perfekte Liga."

Southgate: Sancho ist "noch extrem jung"

Sancho spiele in einer "herausragenden Mannschaft, die stets unter den ersten zwei oder drei in der Liga ist", der BVB dominiere "viele Spiele und er bekommt oft den Ball". In der englischen Nationalmannschaft sei es ähnlich. Dort treffe Sancho einerseits in einigen Qualifikationsspielen ebenfalls auf unterklassige Teams. Andererseits hat "er etwa gegen Holland in der Nations League gespielt, einem Top-Spiel".

Diese Balance sei wichtig für die Entwicklung junger Spieler, so Southgate. "Er ist noch extrem jung und verbessert sich immer weiter."

Jadon Sancho blickt bislang auf 15 A-Länderspiele zurück, in denen er zwei Tore erzielen konnte. In der vergangenen Länderspielpause hatte er von Gareth Southgate einen Denkzettel verpasst bekommen und kam lediglich zu Kurzeinsätzen, nachdem er zusammen mit Teamkollegen bei einer spontanen Party die Corona-Regeln missachtet hatte.

Seine Ausbeute beim BVB ist deutlich besser. In 84 Bundesliga-Spielen traf er 30 Mal. In der letzten Saison war er hinter Robert Lewandowski und Timo Werner mit 17 Toren und 16 Vorlagen der drittbeste Scorer des deutschen Oberhauses.