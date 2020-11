Weidenfeller: Haaland ist besser als der junge Lewandowski

ValeriaWitters

Lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Haaland vom BVB und Lewandowski vom FC Bayern

Erling Haaland von Borussia Dortmund und Robert Lewandowski vom FC Bayern haben sich im Gipfeltreffen beider Mannschaften keine Blöße gegeben und jeweils ein Tor erzielt. Letztlich konnte Lewandowski mit den Münchnern das Duell mit 3:2 (1:1) für sich entscheiden. Im direkten Vergleich der beiden Stürmer sieht der ehemalige BVB-Keeper Roman Weidenfeller aber den Norweger im Vorteil.

"Ich glaube, dass Haaland in den jungen Jahren schon ein Stück weit vorne ist. Er ist besser drauf, erwachsener und hat eine andere Mentalität als Lewandowski", führte Weidenfeller bei "Sky" aus. "Ich kann mich an Lewy, in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund, noch gut erinnern. Da war es noch nicht so, dass er diese Weltklasse (verkörpert, Anm. d. Red.)."

Heutzutage, im Trikot des FC Bayern, ist er jedoch "unantastbar" und "immer richtungsweisend". Auch gegen den BVB sei er erneut "auf den Punkt da gewesen". Neben seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 hatte der Pole noch zwei zurecht aberkannte Tore erzielt.

Matthäus vergleicht Haaland mit Kimmich

Erling Haaland ist laut Weidenfeller "aber auf dem richtigen Weg. Was mich beeindruckt ist, dass er auch im Training versucht, jedes einzelne Tor zu erzielen. Er geht als Erster auf den Platz, er marschiert, kämpft, rackert - auch, wenn er mal nicht das Tor erzielt".

Zudem sei er ein "sehr bodenständiger Typ, nicht abgehoben". Auch eine persönliche Begegnung mit dem Stürmer habe Weidenfeller imponiert.

Der einstige BVB-Keeper hatte nach Haalands Wechsel nach Dortmund den Zeugwart gebeten, ihm für seine Freunde ein signiertes Trikot des Norwegers zu besorgen. Aufgrund der Corona-Pandemie habe er nicht den direkten Kontakt gesucht. "Da kam nicht der Zeugwart raus, der mir sehr wohlgesonnen ist, sondern Haaland selbst und rief: 'Hey, komm' doch rein, natürlich unterschreibe ich.'"

Für "Sky"-Experte Lothar Matthäus ist Erling Haaland der "Mentalitätsspieler", der dem BVB in den letzten Jahren auf dem Weg zum Titelgewinn gefehlt hat. Der 20-Jährige sei in dieser Hinsicht vergleichbar mit Joshua Kimmich, der beim FC Bayern zum Führungsspieler gereift ist.