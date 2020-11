Götze und Max glänzen bei PSV-Sieg - Ex-Bayern-Juwel fliegt

PSV Eindhoven - Willem II via www.imago-images.de

Ex-BVB-Profi Götze versenkte den Ball zum 2:0 im langen Eck

Ex-BVB-Profi Mario Götze und Neu-Nationalspieler Philipp Max haben die PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie zum nächsten Sieg geführt. Gegen Willem II aus Tilburg setzte sich das Team der beiden Deutschen am 8. Spieltag mit 3:0 durch.

Bereits nach 14 Minuten brachte der Ex-Augsburger Max die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der 27-Jährige nahm eine mustergültige Vorlage von Pablo Rosario in vollem Lauf an und vollendete aus kurzer Distanz.

Keine zehn Minuten später war es Götze, der von einem Solo von Denzel Dumfries profitierte. Der Rechtsverteidiger behauptete den Ball an der Grundlinie und legte im richtigen Moment zum Ex-Dortmunder zurück, der den Ball aus sechs Metern im langen Eck versenkte (22.).

Für Götze, der in der 74. Minute ausgewechselt wurde, war es im sechsten Pflichtspiel für seinen neuen Klub bereits sein drittes Tor.

Ex-Bayern-Profi sieht Rot

Für den negativen Höhepunkt der Partie sorgte in der zweiten Halbzeit ein ehemaliger Profi des FC Bayern. Derrick Köhn, von 2017 bis 2020 in München unter Vertrag, wurde nach einem brutalen Einsteigen nach einer guten Stunde mit glatt Rot vom Platz gestellt. Köhn stieg seinem Gegenspieler mit gestrecktem Bein auf die Wade und wurde völlig zu Recht vorzeitig in die Kabine geschickt.

PSV-Top-Torjäger Donyell Malen stellte mit seinem Treffer kurz vor Schluss (82.) den 3:0-Endstand her.

Mit dem Sieg verbesserte sich Eindhoven mit jetzt 19 Punkten in der Tabelle auf den dritten Platz. Spitzenreiter ist weiterhin Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 21 Zählern. Punktgleich auf Platz zwei liegt Vitesse Arnheim.

Für Max endete mit seinem Treffer ein nahezu perfektes Wochenende. Erst am Freitag war der ehemalige Augsburger von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in der Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Seinen bisher letzten Auftritt im DFB-Dress hatte der 27-Jährige im August 2016, als er mit der Olympiamannschaft des DFB bei den Spielen in Rio antrat.