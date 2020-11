Fjörtoft erkennt drei große Probleme beim BVB

Roland Krivec/DeFodi.eu

Jan Age Fjörtoft sieht den BVB nicht auf einer Stufe mit dem FC Bayern

Jan Age Fjörtoft verfolgt als ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt noch immer die Geschicke in der Fußball-Bundesliga ganz genau. Nach dem verlorenen Top-Spiel des BVB gegen den FC Bayern hat sich der Norweger die Probleme beim Vizemeister einmal genauer angeschaut und drei Baustellen erkannt.

Im Gespräch mit "ESPN" führte Fjörtoft aus, dass Borussia Dortmund zum einen die Flucht zahlreicher Stars droht, wenn nicht bald ein Titel gewonnen wird. Nach der Niederlage gegen den Rekordmeister fielen die Schwarz-Gelben auf Rang drei in der Liga zurück.

"Ich erinnere mich an einen Freund von mir, Viv Anderson, der zu mir einmal gesagt hat: 'Es ist doch ganz einfach: Die jungen Spieler wollen Trophäen sammeln. Eines Tages werden sie weggehen, um dieses Ziel zu erreichen.' Und nun reisen diese Jungs zu ihren Nationalmannschaften und vergleichen sich mit anderen und mit deren Titel-Ausbeute. Das ist die Gefahr bei Borussia Dortmund", so einstige Mittelstürmer.

Der BVB habe nun "den besten Norweger (Haaland, Anm. d. Red.), den besten US-Amerikaner (Reyna), die zwei besten Engländer (Sancho, Bellingham), wenngleich Sancho derzeit leider nicht auf seinem besten Niveau ist". Die größte Herausforderung für den Revierklub: "Wie lang können sie diese Jungs halten, ohne Titel zu gewinnen?"

BVB braucht die Bayern-Mentalität

Damit hänge auch das zweite Problem der Borussia zusammen. Der BVB habe nicht diese gewisse "Kultur" und "Siegermentalität", wie sie der FC Bayern in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Es sei "bezeichnend", dass Bayern München diese Mentalität besitzt.

Außerdem bezeichnend sei es, dass etwa ein so erfahrener Spieler wie Mats Hummels, "der großartig am Ball ist und eigentlich jeden Kopfball gewinnt", im Top-Spiel Robert Lewandowski bei dessen Treffer aus den Augen verlor. "Bitte decke ihn doch einfach. So etwas darf nicht passieren." Hummels kam im Kopfball-Duell einen Schritt zu spät, sodass der Bayern-Angreifer zum zwischenzeitlichen 2:1 einnetzte.

Fjörtoft: Ist Favre der richtige Trainer für den BVB?

Dies führt Jan Age Fjörtoft zur dritten Baustelle bei Borussia Dortmund. "Das schwächste Glied ist aber natürlich Lucien Favre. Er liebt seinen Fußball, seine Analysen und er ist ein großartiger Trainer. Aber am Ende des Tages stellen sich die Fragen: Bringt er sie auf das nächste Level? Ist Dortmund näher an Bayern dran als im letzten Jahr?"

Die Antwort lieferte der TV-Experte gleich mit: "Ich bezweifle das." Favre, der in seinem dritten Jahr beim Bundesligisten ist, hat noch keinen großen Titel mit dem BVB gewinnen können. Zweimal gelang die Vizemeisterschaft hinter dem FC Bayern. Sein Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus, Vertragsgespräche wurden bislang noch nicht geführt.