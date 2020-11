Berisha orientiert sich an "einzigartigem" Ibrahimovic

Revierfoto via www.imago-images.de

Mergim Berisha läuft für die deutsche U21-Auswahl auf

Erst ein scheinbar positiver Coronatest, dann doch die Entwarnung: Von der verspäteten Anreise zur U21-Nationalmannschaft will sich Mergim Berisha nicht stoppen lassen. Zuletzt traf der Mittelstürmer sogar für RB Salzburg in der Champions League gegen Bayern München.

Mergim Berisha ist seinem Idol Zlatan Ibrahimovic auf den Fersen. Sieben U21-Spiele hat der exzentrische Superstar einst für Schweden bestritten, der 22-Jährige von RB Salzburg steht am Donnerstag (18:15 Uhr) in Braunschweig im Testspiel gegen Slowenien vor seinem sechsten Einsatz unter DFB-Nachwuchstrainer Stefan Kuntz.

Aber der Stürmer hat auch mehr das Gesamtkunstwerk Ibrahimovic im Blick, wenn er sich an dem mittlerweile 39 Jahre alten Ausnahmefußballer orientiert. "Er ist mein Vorbild, ich finde ihn einfach einzigartig. Da wir die gleiche Position spielen, schaue ich natürlich auf ihn", sagte Berisha bei "DFB-TV".

In Berchtesgaden kam Berisha einst zur Welt, nach mehreren Leih-Stationen in Österreich hat er seit Jahresbeginn im nur 26 Kilometer entfernten Salzburg feste sportliche Wurzeln geschlagen. Und sogar in der Champions League für RB gegen Titelverteidiger Bayern München getroffen. Auch gegen Atlético Madrid war er erfolgreich, die Aktion wurde indes offiziell als Eigentor gewertet.

Noch bis 2022 an RB gebunden

Dass sein Platz im Kader von Kuntz wackelte, hatte nichts mit einer Leistungsdelle zu tun. Sechs Salzburg-Profis waren zunächst positiv, dann aber doch negativ auf das Coronavirus getestet worden. Verspätet checkte Berisha daher im Mannschaftshotel des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Wolfsburg ein.

Stoppen lassen will er sich von dieser Verzögerung nicht: "Für mich ist nur wichtig, was jetzt im Moment passiert. Ich werde weiter an mir arbeiten, und dann kommt sowieso alles von alleine. Es ist mein Ziel, in Salzburg Fuß zu fassen und vielleicht zum Stammspieler zu werden."

So wie der Weg beim DFB im Idealfall von der U21 zum A-Team von Joachim Löw führt, könnte der bullige Brauseklub dann irgendwann als Sprungbrett in eine europäische Topliga dienen, eine Rückkehr nach Deutschland nicht ausgeschlossen. Aktuell ist Berisha bis Mitte 2022 an RB gebunden.

Schließlich ist seine bisherige Bilanz im deutschen Profifußball eher kümmerlich zu nennen. Als Salzburger Leihgabe kam Berisha im ersten Halbjahr 2018 beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg in fünf Pflichtspieleinsätzen gerade einmal auf 22 Spielminuten. Zwei Jahre später waren es alleine gegen die Bayern in der Königsklasse schon 76 Spielminuten...