Zum 18. Geburtstag: Dortmunds Transfer-Trick mit Reyna

BVB-Juwel Giovanni Reyna wird am Freitag 18 Jahre jung

Kein anderer Offensivspieler bringt es in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bisher auf so viel Spielzeit wie Top-Talent Giovanni Reyna. Der Youngster hat sich kurz vor seinem 18. Geburtstag längst seinen Stammplatz beim BVB erkämpft und trat zuletzt folgerichtig zu seiner ersten A-Länderspielreise für die USA an.

Umso größer ist der Coup der Dortmunder Vereinsverantwortlichen einzuschätzen, der ihnen im letzten Jahr bei der Verpflichtung des damals 16-jährigen Juwels geglückt war.

Nach seinem Wechsel aus der Jugend des MLS-Klubs New York City FC wurde der Teenager zunächst in der U19 der Schwarz-Gelben eingesetzt, ehe er in kürzester Zeit in den Lizenzspieler-Kader des BVB berufen wurde. Dort erhielt er einen ersten Vertrag mit der Laufzeit bis zu seinem 18. Geburtstag, also dem 13. November 2020.

Nach Informationen des "kicker" verlängert sich das Arbeitspapier am kommenden Freitag dann automatisch für mehrere Jahre. Bis 2024 soll Reyna nach Angaben des Fachmagazins dann an die Westfalen gebunden sein - zu deutlich verbesserten Konditionen. In älteren Medienberichten war von rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt die Rede.

Kehl über das Top-Talent des BVB: "Clever und torgefährlich"

Auf der BVB-Chefetage haben die Entscheider um Sportdirektor Michael Zorc erneut ein goldrichtiges Händchen bewiesen, ihr Vertrauen in einen komplett unerfahrenen Nachwuchskicker zu setzen. Jüngst betonte auch Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, noch einmal die Wichtigkeit des US-Boys: "Er ist ein richtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er", wird der Ex-BVB-Captain im "kicker" zitiert.

Folgerichtig verdrängte der Senkrechtstarter in den letzten Wochen regelmäßig gestandene Borussen wie die Nationalspieler Marco Reus, Julian Brandt oder Thorgan Hazard aus der Startelf. Cheftrainer Lucien Favre erhofft sich in den kommenden Monaten sogar noch mehr von seinem Schützling, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits fünf direkte Torbeteiligungen gesammelt hat.