Skrzybski findet Schalke "nach wie vor richtig geil"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Kämpft beim FC Schalke um einen neuen Vertrag: Steven Skrzybski

Im Sommer kehrte Steven Skrzybski nach einem mäßigen Leih-Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 zurück. Bei den Königsblauen kämpft der 27-Jährige um Spielanteile - auch, weil sein Vertrag Ende Juni 2021 ausläuft.

Ob der Rechtsaußen über die laufende Saison hinaus für S04 auf Torejagd gehen wird, steht bislang noch in den Sternen. Für Skrzybski jedoch kein Grund, die Ruhe zu verlieren.

"Ich mache mir jetzt keinen Kopf, bin auch nicht nervös, was die Zukunft angeht. Im März steht die Geburt unseres zweiten Kindes an", erläuterte der gebürtige Berliner im "WAZ"-Interview und ergänzte: "Wenn Schalke vor dem Frühjahr reden will, würde mich das freuen."

In der bislang so katastrophal verlaufenen Spielzeit 2020/2021 sammelte Skrzybski bisher 210 Einsatzminuten - 120 in der Liga, 90 im DFB-Pokal. Immerhin drei Torvorlagen steuerte er in dieser Zeit bei.

Spiele im Trikot des FC Schalke "nach wie vor richtig geil"

Seit seinem Wechsel von Union Berlin nach Gelsenkirchen war Skrzybski nie unangefochtener Stammspieler bei den Knappen. Beide Seiten hatten sich von dem 3,2 Millionen Euro teuren Deal im Juli 2018 mehr versprochen.

Dennoch ist die Liebe des Angreifers für den FC Schalke ungebrochen. "Es ist ja kein Geheimnis, was mir dieser Klub bedeutet. Ich finde es nach wie vor richtig geil, für diesen Verein zu spielen, und werde weiter alles raushauen, was möglich ist", stellte Skrzybski nun klar.

Zunächst stehe ohnehin die sportliche Entwicklung des Vereins im Vordergrund. Aktuell ist Schalke Vorletzter, seit Januar wartet der Ruhrpott-Klub auf einen Bundesliga-Sieg.

Skrzybski will seinen Teil dazu beitragen, "das Schiff wieder in eine andere, bessere Richtung zu lenken". Die nächste Gelegenheit hat er am 21. November, wenn der VfL Wolfsburg in der Arena auf Schalke gastiert.