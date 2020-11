Neuhaus zum FC Bayern? Eberl: "Das geht mir zu schnell"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Florian Neuhaus hat in Gladbach noch einen Vertrag bis Sommer 2024

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach hat sich längst in den Fokus anderer Klubs gespielt. Zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern hatte sich der Gladbacher zuletzt selbst schon geäußert, nun hat Fohlen-Manager Max Eberl nachgelegt.

"Ich frage mich manchmal: Was wollen wir?", so Eberl im Gespräch mit "Sport1": "Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben."

Eberl wünsche sich vielmehr, dass andere Meldungen Schlagzeilen machen. "Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil! In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben?" Der gängige "Reflex" sei jedoch stets: "Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin? Das geht mir immer viel zu schnell."

Dem TV-Sender zufolge steht Florian Neuhaus dennoch beim deutschen Rekordmeister und weiteren europäischen Top-Klubs mittlerweile auf dem Zettel. Beim FC Bayern, so die mögliche Überlegung, könnte der 23-Jährige in Zukunft das zentrale Mittelfeld verstärken. Immerhin läuft das Arbeitspapier von Bayern-Routinier Javi Martínez im kommenden Sommer aus, der Vertrag von Corentin Tolisso endet ein Jahr später.

Neuhaus: FC Bayern ist ein "großer Verein"

Dennoch führen Florian Neuhaus und sein Management dem Bericht zufolge derzeit keinerlei Gespräche mit einem anderen Verein. Der gebürtige Landsberger fühle sich wohl am Niederrhein, sein Vertrag ist in Gladbach zudem bis 2024 datiert.

Jüngst von "spox" angesprochen auf einen möglichen Wechsel zum FC Bayern hatte sich der einstige Spieler von 1860 München allerdings alles offen gelassen. Der FC Bayern sei ein "großer Verein", Neuhaus wolle sich "da nicht festlegen".

Neuhaus entstammt der Jugendabteilung der Sechziger, 2017 zog er zu Borussia Mönchengladbach, wo er sich nach einer Leihe bei Fortuna Düsseldorf schließlich durchsetzen konnte.