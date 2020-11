Hamann: Brandt "sehr frustrierend für einen Trainer"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann versteht die Löw-Kritik ab BVB-Star Julian Brandt

Nach dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Tschechien nahm Bundestrainer Joachim Löw Mittelfeldspieler Julian Brandt öffentlich in die Pflicht und erhöhte damit den Druck auf den BVB-Star. TV-Experte Dietmar Hamann kann den Schritt des Coaches durchaus nachvollziehen.

"Er hat sich das jetzt wahrscheinlich lange angesehen und war der Meinung, dass er mit den persönlichen Gesprächen nicht wirklich weiterkommt und den Weg über die Öffentlichkeit antreten muss", sagte Hammann bei "Sky" und stellte klar: "Das ist absolut legitim."

Schließlich seien die Leistungsschwankungen von Brandt "sehr frustrierend für einen Trainer oder einen Fußball-Fan". "Wenn ich sehe, was Julian Brandt am Ende der vergangenen Saison gezeigt hat: Da hat er tolle Spiele gemacht, Tore vorbereitet, Tore erzielt", schwärmte Hamann: "Und dann kommt wieder ein Loch von einigen Wochen, wo man sich fragt, wie sei sein kann, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss auf Spiele nimmt."

In der vergangenen Saison stand Brandt in 42 Pflichtspielen für Borussia Dortmund auf dem Platz, erzielte dabei sieben Tore und steuerte 13 Vorlagen bei. In der aktuellen Spielzeit kommt der 24-Jährige gerade einmal auf einen Treffer in zwölf Partien. Zudem ist Brandt im Team von Trainer Lucien Favre oft nur als Joker gefragt.

"Wir warten alle auf diesen Knoten, der platzen soll. Alle sind sich einig, dass Julian Brandt ein hervorragender Spieler ist, aber er muss das konsequent abrufen", nahm Hamann den Nationalspieler in die Pflicht. Seine Leistungen dürfe Brandt nicht nur "ein- oder zweimal im Monat" abrufen.

Auch Bundestrainer Löw hatte den Druck auf Brandt zuletzt öffentlich erhöht. "Julian hat so viel Können. An der Konstanz muss er arbeiten. Er ist ein bisschen schwankend in den Leistungen", sagte der 60-Jährige nach dem 1:0-Testsieg der Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien. "Er muss noch die nächste Hürde überspringen", forderte Löw und stellte mit Blick auf das anstehende Turnierjahr fest: "Wir müssen schauen, dass wir dran bleiben und er den nächsten Schritt macht."

Laut Hamann ist jetzt eine Reaktion von Brandt gefragt. "Wenn er das zeigt, was er kann, wird er mit zur EM fahren und ist vielleicht sogar auf dem Sprung, dort Stammspieler zu sein", so der 47-Jährige.