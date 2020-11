Regierung übt deutliche Kritik nach fehlenden Corona-Tests

FIRO/FIRO/SID/

Corona-Tests der Regionalliga stehen in der Kritik

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) für dessen Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen in der Regionalliga West kritisiert.

"Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Vereine im Hinblick auf die Tests auch wie Profivereine verhalten, nachdem sie als solche eingestuft wurden", sagte Sport-Staatssekretärin Andrea Milz dem "Spiegel".

In der vierthöchsten Spielklasse wurden in der vergangenen Woche allerdings teilweise keine Corona-Tests vorgenommen. Sie habe den Verband nun aufgefordert, "schnellstmöglich entsprechende Testungen der Spieler" vorzunehmen", sagte Milz. Nach Rücksprache mit der NRW-Landesregierung war Anfang November entschieden worden, dass die Liga nicht in den Amateurbereich fällt und der Spielbetrieb fortgesetzt werden darf.

Der Verband will ab "spätestens nächster Woche" 48 Stunden vor den Partien Schnelltests einsetzen. "Wir mussten das erst organisieren, schneller ging das nicht", sagte WDFV-Präsidiumsmitglied Manfred Schnieders.