Corona-Quarantäne? BVB droht Haaland-Ausfall

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland (l.) könnte dem BVB bei Hertha BSC fehlen

Borussia Dortmund blickt mit großen Sorgen auf die sich zuspitzende Corona-Lage im Profi-Fußball. Der BVB ergreift rigorose Maßnahmen, um den eigenen Spielbetrieb nicht zu gefährden. Der Einsatz von Torjäger Erling Haaland im nächsten Bundesligaspiel bei Hertha BSC (21.11., 20:30 Uhr) ist offen.

Der Norweger hatte nach einem Corona-Fall in der Nationalmannschaft auf Anordnung der norwegischen Gesundheitsbehörden zunächst für zehn Tage in seiner Heimat in Quarantäne gehen sollen.

Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht in die Tat umgesetzt, wie Espen Nakstad, stellvertretender Leiter der Gesundheitsbehörde, inzwischen gegenüber "TV2" bestätigte. Haaland und Co. dürfen also zu ihren Klubs zurückkehren.

Aus einem dem Sender vorliegenden Schreiben an Norwegens Fußball-Verband gehe jedoch hervor, dass sich Haaland genauso wie die restlichen Teamkollegen auch nach der Rückkehr an die zehntägige Quarantäne halten soll. Haalands Einsatz gegen Hertha wäre damit gefährdet.

Letztlich soll die Entscheidung über das weitere Vorgehen allerdings beim Dortmunder Gesundheitsamt liegen, da das norwegische Recht in Deutschland nicht gilt.

BVB im Austausch mit den Behörden

Der BVB stehe bereits in intensivem Kontakt zum norwegischen Verband und zu den Dortmunder Behörden, um Klarheit in der Angelegenheit zu bekommen, heißt es in einem "WAZ"-Bericht.

Dass sich die erkannten Corona-Infektionen unter den Stars der Szene insbesondere während der Länderspielpause häufen, ist den Dortmunder Verantwortlichen nicht entgangen.

"Wir versuchen uns bestmöglich zu schützen und bleiben diszipliniert, um uns vor weiteren Fällen zu bewahren", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, den "Ruhr Nachrichten". "Wir nehmen natürlich wahr, dass die Einschläge näher rücken, und beobachten die Entwicklung besorgt."

Corona-Fälle? BVB will weiter "null Risiko gehen"

Alle nach Dortmund zurückkehrenden Nationalspieler - so auch Haaland - begeben sich zunächst in häusliche Isolation und werden anschließend fürs Mannschaftstraining "freigetestet". "Wir werden weiterhin null Risiko gehen", so Kehl.

Der BVB habe die Hygienekonzepte der National-Verbände vorab geprüft. "Die Vorkehrungen sind dort überall sehr hoch, niemand agiert fahrlässig", sagte Kehl, der nun hofft, "dass unsere Nationalspieler in der nächsten Woche alle gesund zu uns zurückkommen."

Kurios: Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko, der gegen Hertha BSC wohl erstmals im Profi-Kader des BVB stehen soll, muss wegen der latenten Corona-Ansteckungsgefahr sogar umziehen. Nach "Sport1"-Informationen verlässt das bald 16-jährige Ausnahmetalent das Dortmunder Nachwuchs-Internat und wird in einer eigenen Wohnung untergebracht, wo ihn eine Aufsichtsperson betreuen soll.

Im BVB-Jugendhaus sei das Risiko wegen des Kontakts zu Gleichaltrigen, die nicht regelmäßig auf das Virus getestet werden, zu hoch, heißt es.