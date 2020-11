Torhüter-Rekord "große Ehre" für Neuer

via www.imago-images.de

Manuel Neuer vom FC Bayern bestritt sein 95. Länderspiel

Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München hat mit seinem 95. Spiel zwischen den Pfosten der DFB-Auswahl beim 3:1 gegen die Ukraine den bisherigen Rekordkeeper Sepp Maier eingeholt.

Maier, Europameister 1972 und Weltmeister 1974, war zwischen 1966 und 1979 der Rückhalt der Nationalelf.

Neuer hatte sein Debüt am 2. Juni 2009 beim 7:2-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai gegeben.

"Es ist eine große Ehre, mit so einer Legende gleichgezogen zu sein", sagte Neuer. Am Dienstag wird der Bayern-Star die Legende Maier beim Nations-League-Spiel in Spanien überholen. "Das bedeutet mir was", sagte der 34-Jährige.

Der Traum vom Rekordspiel ohne Gegentor war in Leipzig allerdings schnell dahin. Beim strammen Schuss von Roman Yaremchuk (12.) war Neuer machtlos. Dem Münchner stand aber danach das Glück zur Seite. Dreimal landeten Schüsse der Ukrainer am Pfosten.

Lothar Matthäus führt Rekord-Liste an

Neben Neuer und Maier haben sich im weiteren Ranking Oliver Kahn (86 Einsätze), Toni Schumacher (76) sowie Jens Lehmann (61) als Keeper besonders verdient gemacht.

Nach wie vor führt in der Liste der Rekordspieler Lothar Matthäus unangefochten mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137), der ebenso wie Philipp Lahm (113) und Per Mertesacker (104) seine Nationalmannschaftskarriere nach dem WM-Gewinn 2014 beendet hatte.

Lukas Podolski, der im März 2017 gegen England nach 13 Jahren im DFB-Trikot sein 130. und letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte, ist Dritter der "ewigen" Länderspielliste vor dem früheren Kapitän Bastian Schweinsteiger (121 Einsätze).