Bobic schlägt Alarm: Corona-Krise für Eintracht "brisant"

Sieht Eintracht Frankfurt in einer "brisanten" Situation: Fredi Bobic

Sportvorstand Fredi Bobic hat erneut vor den Folgen der Corona-Krise für Eintracht Frankfurt gewarnt.

"Für uns ist diese Pandemie-Situation durchaus brisant. Auch wir müssen schauen, dass wir überleben", sagte Bobic in einem Interview auf der Frankfurter Vereinshomepage.

Die Eintracht sei vor der Krise "als Verein stark gewachsen", führte der Ex-Profi aus." Deswegen gilt es jetzt im ersten Schritt, diese Stabilität zurückzugewinnen."

Es mache ihn "stolz, dass die Mannschaft freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichtet hat und das immer noch tut, um der Eintracht zu helfen."

Wichtig sei, "dass wir gut durch diese Pandemie kommen und danach auch noch handlungsfähig sind", sagte Bobic. "Dafür geben wir alles. Trotzdem tut es weh zu sehen, wie vieles, was wir in den vergangenen vier Jahren aufgebaut haben, dadurch ein Stück weit verloren geht."

Eintracht Frankfurt "extrem stark mit seinen Fans verbunden"

Besonders das von der Politik zunächst bis Ende November festgelegte Zuschauer-Verbot trifft die Hessen hart. "Wir sind ein Verein, der extrem stark mit seinen Fans verbunden ist. Deshalb vermissen wir die Fans sehr." Für die Eintracht seien die Anhänger "genau der X-Faktor, der uns positiv in die Zukunft schauen lässt und uns wieder auf die Siegerstraße bringt."

Bobic hofft, "dass wir gut durch den November kommen und vielleicht im Dezember wieder ein paar Fans im Stadion begrüßen dürfen, die uns dann wieder mittragen."

Frankfurt wolle sich in dieser Saison trotz aller Widrigkeiten "im vorderen Drittel der Tabelle etablieren", meinte Bobic. "Das ist ambitioniert, aber nicht unmöglich."

Zudem hofft der Eintracht-Boss auf eine gutes Abschneiden im DFB-Pokal. Dort wartet in der zweiten Runde das Bundesliga-Duell mit Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen auf die Adlerträger. "In der Vergangenheit haben wir bereits gezeigt, dass wir eine sehr gute Pokalmannschaft sind und in K.o.-Spielen über uns hinauswachsen können", sagte Bobic.