Rangnick prophezeit Nianzou Stammplatz beim FC Bayern

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Tanguy Nianzou wechselte im Sommer von PSG zum FC Bayern

Der FC Bayern verzichtet offenbar auf eine Vertragsverlängerung mit Jérôme Boateng. Ralf Rangnick zeigte am Sonntag Verständnis für die Entscheidung und schwärmt gleichzeitig von zwei anderen Innenverteidigern.

Seit 2011 spielt Boateng für den FC Bayern. Im kommenden Sommer dürften sich die Wege beider Partien jedoch trennen, denn der deutsche Rekordmeister wird das Arbeitspapier des 32-Jährigen "Bild" zufolge nicht verlängern.

"Strategisch kann ich die Entscheidung nachvollziehen", erklärte Rangnick im "Doppelpass" bei "Sport1". Mögliche Transfers für die Defensive seien für den ehemaligen Übungsleiter deshalb "nachvollziehbar".

Ein Kandidat ist dabei Dayot Upamecano von RB Leipzig. Aufgrund seiner starken Vorstellungen wird der Verteidiger auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

"Upa hat am Anfang in Liefering gespielt, dann in Salzburg und zwei Jahre später in Leipzig, dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man mal ausgehen", verriet Rangnick.

Für den ehemaligen Trainer besitzt der FC Bayern jedoch schon einen Abwehrspieler für die Zukunft. So schwärmte Rangnick von Neuzugang Tanguy Nianzou.

"Er ist ein Ausnahmetalent, und wird einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre", prognostizierte der Ex-Leipziger: "Wenn er gesund bleibt, wird er in einem Jahr Stammspieler sein."

Ralf Rangnick lobt RB Leipzig

Auch bezüglich seines Ex-Klubs war Rangnick voll des Lobes. "Aktuell sind sie Zweiter, sie sind im Pokal und der Champions League noch gut dabei. Ich halte es für möglich, dass sie vielleicht in diesem Jahr einen Titel holen", sagte der ehemalige Cheftrainer und Sportdirektor von RB Leipzig.

"Wenn ich mir die Breite des Kaders angucke, dann braucht sich Leipzig weder vor Bayern noch vor Dortmund verstecken. Aber in der Spitze, da sind wir uns auch einig, hat Bayern schon nochmal eine andere Qualität", betonte der 62-Jährige.

Rangnick lobte die Arbeit von RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann in höchsten Tönen. "Julian hat die Mannschaft nochmal weiterentwickelt, das war genau der Grund, warum wir bei seiner Verpflichtung noch ein Jahr auf ihn gewartet haben, weil wir uns das von ihm versprochen haben: Dass er die Mannschaft weiterentwickelt und nochmal auf ein anderes Niveau hebt, das hat er bisher gezeigt."