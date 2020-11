Guerreiro reist zurück nach Dortmund

Revierfoto via www.imago-images.de

Leistungsträger beim BVB: Raphael Guerreiro

Der BVB bangt um Raphael Guerreiro. Der 26-Jährige hat die portugiesische Nationalmannschaft am Sonntag vorzeitig verlassen, um zurück nach Dortmund zu fliegen. Ursache dafür sind muskuläre Probleme.

Laut "kicker" sei "eine schwerwiegende Verletzung allerdings nicht zu befürchten". Ein Einsatz im kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC ist dem Fachblatt zufolge wahrscheinlich.

Zuletzt hatte Guerreiro bei der 0:1-Niederlage Portugals gegen Frankreich noch durchgespielt. Die anstehende Partie in Kroatien verpasst er jedoch.

Unter Trainer Lucien Favre zählte der technisch starke Linksfuß in den vergangenen Wochen zum Stammpersonal. In neun Einsätzen (sechs in der Liga, drei in der Champions League) bereitete Guerreiro vier Treffer vor.