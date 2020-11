RB-Star vergleicht Nagelsmann mit Guardiola

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Arbeiten erfolgreich bei RB Leipzig zusammen: Julian Nagelsmann und Angelino

Bei RB Leipzig sorgt Linksverteidiger Angelino in der laufenden Saison für Furore. Ein wichtiger Faktor für die Leihgabe von Manchester City ist Trainer Julian Nagelsmann, dessen Einfluss er nun mit dem seines Ex-Coaches Pep Guardiola vergleicht.

Nachdem Angelino in der vergangenen Rückrunde sein Potenzial bereits mehrfach andeutete, überzeugt er mittlerweile konstant bei RB Leipzig.

Vor allem in der Offensive ist der 23 Jahre alte Spanier sehr präsent. In elf Pflichtspielen konnte bereits fünfmal selbst einnetzen und einen weiteren Treffer vorbereiten. Dennoch wurde Angelino nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert und verfolgt das Nations-League-Duell gegen Deutschland folgerichtig nur am TV.

Im Interview mit dem "kicker" betonte er allerdings, dass er die Nationalelf weiterhin fest im Blick hat: "Es wäre ein Traum, für Spanien zu spielen und vielleicht sogar die EM zu bestreiten. Ich kann nicht mehr tun, als meine Leistung im Verein zu bringen und mich so weiter anzubieten."

RB Leipzig: Angelino in beeindruckender Form

In der Tat präsentiert sich Angelino bei RB in ausgezeichneter Form. Das liegt auch am System von Julian Nagelsmann, wie er verriet: "Mir kommt vor allem unser offensiver Spielstil sehr entgegen. Ich bin offensiver als früher. Julian Nagelsmann will, dass ich in die Box gehe und dort zu Chancen komme."

Der Leipziger Coach hat auch einen großen Anteil daran, dass Angelino weiterhin für die Sachsen aufläuft. Nach dem Ende seiner ersten Leihe im Sommer entschied er sich nämlich für eine weitere Saison im RB-Trikot.

Angelino, der von einem guten Verhältnis zu seinen Mitspielern spricht, nannte Nagelsmann als ausschlaggebenden Faktor für diese Entscheidung: "Er hat mir vom ersten Tag an vertraut und gibt mir viele Freiheiten. Ich will spielen und glücklich sein, beides habe ich in Leipzig gefunden. Die Situation ist ideal für mich."

Guardiola habe ihm bei City zwar "geholfen, besser zu werden", so Angelino, der in Manchester nur Reservist war. "Der größte Push" aber sei von Nagelsmann gekommen. RB sei "ein sehr junges, hungriges Team, aber wir treten nicht mehr wie ein junges Team auf, weil jeder schon reichlich Erfahrungen gesammelt und daraus gelernt hat", schwärmte Angelino.

Ein langfristiger Verbleib in Leipzig ist wahrscheinlich. RB verfügt über eine Kaufverpflichtung, die ab einer gewissen Anzahl von Pflichtspielen greift. Wie viele das sind, weiß Angelino selbst laut eigener Aussage nicht. Er hoffe aber, dass er "für RB noch lange auf dem Platz stehen" werde.