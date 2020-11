Flammender Krisen-Appell von Schalke-Ikone Büskens

unknown

Mike Büskens sorgt sich um den FC Schalke 04

Vereinsikone Mike Büskens hat sich mit emotionalen Worten zur Krise des FC Schalke 04 geäußert und die Bedeutung der Anhänger unterstrichen.

"Die Fans sind bei Wind und Wetter da, investieren manchmal ihr letztes Hemd, um uns hinterher reisen zu können. Das müssen wir alle verstehen und dürfen nicht Gefahr laufen, das wichtigste zu verlieren, was Schalke hat: die Liebe und die damit verbundene Leidensfähigkeit der Gelsenkirchener und der Fans", sagte Büskens der "WAZ".

Der "Eurofighter" von 1997 ergänzte: "Wir müssen die Menschen wieder mitnehmen und dürfen sie nicht verlieren. Wir müssen den Leuten zuhören und nahbar sein. Schalke war und ist mehr als nur ein Fußballverein für die Menschen hier. Schalke ist der soziale Kitt, der kleinste gemeinsame Nenner, ist etwas, worauf die Leute stolz sind und was sie lieben."

Büskens, heute Betreuer der Leihspieler beim auf Tabellenplatz 17 abgestürzten Revierklub, erklärte: "Wir sind anders, ich sage nicht besser, aber diese unfassbare Energie, die von Schalke ausgeht, müssen wir kanalisieren und in eine Richtung strömen lassen. In diesen sportlich wie wirtschaftlich schwierigen Zeiten geht es nur miteinander."

FC Schalke 04: Rückblick für Mike Büskens ein Mutmacher

Zusammen mit den Fans werde "der Verein auch die aktuelle Krise überstehen", prophezeite der 52-Jährige, der im Frühjahr 2019 unter Interimscoach Huub Stevens als Co-Trainer fungierte und Schalke damals mit vor dem Abstieg bewahrte.

Eine Erinnerung an die Saison 1993/1994 macht dem Ex-Profi der Königsblauen Hoffnung. "Damals sind wir auch desaströs in die Saison gestartet und hatten 20 Millionen Mark Schulden, was für Schalke extrem viel Geld war", erinnerte sich Büskens.

Der damalige Manager Rudi Assauer habe dann "an den richtigen Stellschrauben gedreht". Dieses "glückliche Händchen" wünscht Büskens jetzt auch dem aktuellen Sportvorstand Jochen Schneider und Trainer Manuel Baum, der Ende September als Nachfolger des entlassenen David Wagner installiert worden war. "Wir haben es damals geschafft", so Büskens. Drei Jahre später habe Schalke mit dem UEFA-Cup-Sieg von Mailand dann "Geschichte geschrieben".