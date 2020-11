Bayern-Juwel vor Bundesliga-Debüt?

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Tanguy Nianzou könnte am Wochenende sein Debüt beim FC Bayern feiern

Seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain hat Sommer-Neuzugang Tanguy Nianzou noch kein Pflichtspiel für den Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München bestritten. Nach einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung ist der Youngster nun aber offenbar bereit für sein Debüt beim Triple-Sieger.

Der 18-Jährige trainiert bereits seit Wochen wieder mit Ball am Fuß und drängte auf seine Rückkehr ins Mannschaftstraining. Die Verantwortlichen des FC Bayern ließen jedoch zunächst Vorsicht walten und bauten ihr Abwehr-Juwel nur langsam wieder auf. Vor knapp zwei Wochen war Nianzou wieder ins Mannschaftstraining der Bayern eingestiegen, sodass es jetzt zu seinem Debüt für den Rekordmeister kommen könnte.

Der junge Franzose gilt als eines der größten Abwehrtalente in ganz Europa. Der langjährige Bundesliga-Trainer und -Funktionär Ralf Rangnick hatte bei "Sport1" im "Doppelpass" am zurückliegenden Sonntag vorausgesagt, Nianzou werde bei den Münchnern in einem Jahr Stammspieler sein und künftig neben Niklas Süle die Innenverteidigung der Bayern bilden.

Bundesliga-Debüt für Nianzou gegen Werder Bremen?

Der französische U20-Nationalspieler war im Sommer nach nur sechs Einsätzen in der Ligue 1 für den französischen Branchenprimus PSG vom FC Bayern verpflichtet worden und mit einem Kontrakt bis 2024 ausgestattet.

Nachdem er im Sommer noch voll im Training bei den Münchnern stand, zwang ihn sein Oberschenkelverletzung seit Anfang September zum Zuschauen. Gut möglich, dass der Innenverteidiger am Samstag gegen den SV Werder Bremen (ab 15:30 Uhr) nun endlich vor seinem Debüt im deutschen Oberhaus steht.

Denkbar wäre beispielsweise, dass Bayerns Cheftrainer Hansi Flick seinem Defensivstar David Alaba nach dessen Spielen mit der österreichischen Nationalmannschaft eine Pause gönnt oder ihn zumindest nur eine Halbzeit spielen lässt.