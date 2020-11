Maier mit Seitenhieb: Das hat Klinsmann "vermasselt"

unknown

Sepp Maier freut sich für Manuel Neuer vom FC Bayern

Beim Spiel gegen Spanien am Mittwoch wird Manuel Neuer die Bayern-Ikone Sepp Maier als meisteingesetzten Torhüter in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überholen. Der bisherige Rekordhalter freut sich für den Keeper des FC Bayern, hätte aber schon früher mit einem Wechsel an der Spitze des Rankings gerechnet.

"Ich habe Manuel Neuer schon nach dem Spiel gegen die Ukraine kontaktiert, um ihn zu beglückwünschen", erzählte Maier in einem Interview mit "SPOX" und "Goal" und schwärmte: "Ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen, er hat sich diesen Rekord absolut verdient, weil er seit vielen Jahren die unangefochtene Nummer eins bei der Nationalmannschaft und der weltbeste Torhüter ist."

Maier fügte mit einem Schmunzeln hinzu, dass es nach 41 Jahren auch Zeit für eine Wachablösung wird. "Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre aber auch schon Oliver Kahn an mir vorbeigezogen, hätte Jürgen Klinsmann es ihm damals nicht vermasselt", so der 76-Jährige mit Blick auf die WM 2006, bei der Jens Lehmann den Vorzug vor Kahn erhielt.

"Für Oliver tut es mir bis heute leid, die WM im eigenen Land von der Ersatzbank aus verfolgt zu haben. Er war zum damaligen Zeitpunkt schon 13 Jahre mein Schützling gewesen. Ich habe mich dementsprechend auch bei Jürgen Klinsmann und Torwarttrainer Andi Köpke für ihn eingesetzt - leider ohne Erfolg", erinnerte sich Maier zurück.

FC Bayern "die Mannschaft der vergangenen zehn Jahre"

Die Torwart-Legende sprach in dem Interview auch über die aktuelle Form des FC Bayern. "Das ist für mich nicht die Mannschaft der Stunde, das ist für mich die Mannschaft der vergangenen zehn Jahre", adelte er die Münchner.

Da können laut Maier auch Vereine wie Real Madrid mit mehr Europapokal-Titeln nicht mithalten. "Vergleichen Sie doch mal die nationalen Meisterschaften, die der FC Bayern gegenüber anderen europäischen Spitzenmannschaften in den vergangenen zehn Jahren gewonnen hat. Das ist einzigartig", so der Weltmeister von 1974, der anmerkte: "Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sich die Bundesliga vor anderen europäischen Ligen verstecken muss. Die deutsche Liga war und ist eine sehr gute."