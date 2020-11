Nach Union-Intervention: Kruse bekommt Haare bei FIFA 21

nph / Engler via www.imago-images.de

Max Kruse steht beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag

Videospiel-Hersteller EA Sports macht es sich zur Aufgabe, die Fußball-Stars im Spiel FIFA 21 so lebensecht wie möglich darzustellen. Im Fall Max Kruse vom 1. FC Union Berlin hatte das weniger gut funktioniert, war der Angreifer doch bis zuletzt nur mit einer Glatze zu sehen.

Dass dies nicht so bleiben sollte, machte der Fußball-Bundesligist in einem Tweet an EA Sports vor rund einer Woche deutlich. Zuvor war ein User auf den kuriosen Fauxpas aufmerksam geworden.

Die Berliner schickten dem Videospiel-Hersteller kurzerhand einen kurzen Video-Mitschnitt vom neuen Union-Spielmacher, sozusagen als "Material zur besseren Orientierung".

Eine Woche später präsentierte EA Sports dann die überarbeitete Version, in sich der 32-Jährige tatsächlich wiederfinden dürfte. Die Social-Media-Abteilung der Eisernen zeigte sich zumindest überzeugt und twitterte zurück: "Abgenommen, oder Max Kruse?"

Der Angreifer wechselte im Sommer ablösefrei zu den Köpenickern. In den vergangenen Spielen beeindruckte Kruse als Vorbereiter und Vollstrecker, in der Scorer-Liste der Bundesliga liegt er derzeit mit drei Tore und fünf Vorlagen auf dem vierten Rang.