DFB-Elf "bemitleidenswert" - Löw ein "Schiffswrack"

Das DFB-Team kassierte eine historische Pleite gegen Spanien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erlebt in Sevilla ein historisches Debakel. Mit der 0:6-Pleite gegen Spanien in der Nations League kassiert das DFB-Team die höchste Niederlage seit 89 Jahren. In den Medien wird die Mannschaft von Joachim Löw auseinander genommen. Die internationalen Pressestimmen:

Spanien

AS: "Die spanische Dampfwalze. Die Nationalmannschaft feiert ihren größten Sieg in der Geschichte gegen Deutschland. Neuer hätte seinen Rekord nicht schlechter feiern können."

El País: "Sechs Tore und ein überwältigendes Gefühl der Überlegenheit. Morata hat bewiesen, dass er Spaniens Neuner sein kann. Er erzielte den ersten Treffer nach einer Ecke und war ein Albtraum für die deutschen Verteidiger."

La Razón: "Historische Demütigung Spaniens gegenüber Deutschland. Spanien fühlte sich wieder mächtig, wie in den Zeiten, als es alles gewann. Deutschland wurde klein und Zweifel wurden in die Luft geworfen."

El Mundo: "Spanien demütigt Deutschland in einer historischen Nacht - in einer perfekten Nacht."

Marca: "Die Auswahl von Luis Enrique erdrückt Deutschland in einer Nacht voller Überraschungen. Spanien zertrümmert Deutschland - einen bemitleidenswerten Gegner."

Mundo Deportivo: "Die Mannschaft von Luis Enrique erzielte mit einer spielerischen Leistung und hoher Effizienz einen historischen Sieg über Deutschland. Damit wurde die Selección von all ihren Leiden geheilt und schloss die Gruppe mit einem furiosen Ferrán Torres auf spektakuläre Weise ab und legte den Grundstein, um im Oktober 2021 den Titel zu erringen."

Sport: "Spanien überrollt Deutschland. Die Mannschaft von Luis Enrique hat ihr bestes Spiel seit langem für einen besonderen Anlass aufbewahrt, und es gab kaum einen besseren, als gegen Deutschland. Spanien konnte einfach nicht danebenschießen."

England

Daily Mail: "Spanien schenkte Deutschland sechs Dinger ein, sicherte sich damit den Einzug ins Finale der Nations League und setzte den altgedienten Bundestrainer Joachim Low unter Druck, während Man-City-Star Ferrán Torres einen Hattrick erzielte."

The Guardian: "Nun, das hat niemand kommen sehen. Nach einer spektakulären Niederlage von Deutschland in Sevilla steht Spanien im nächsten Jahr in den Playoffs der Nations League. Ferrán Torres erzielte einen traumhaften Hattrick. Deutschland ist mit dem Ergebnis noch gut bedient."

Sun: "Spanien sicherte sich mit einem überwältigenden 6:0-Sieg gegen Deutschland - der höchsten Pflichtspielniederlage in der DFB-Geschichte - den Spitzenplatz in ihrer Nations-League-Gruppe und einen Platz im Finale."

Frankreich

L'Équipe: "Spanien dominiert oft seine Gegner, hat aber manchmal Schwierigkeiten, die Dominanz in Tore umzusetzen. Gegen Deutschland war das absolut nicht der Fall. Zum Sieg gezwungen, um sich an die Spitze der Gruppe 4 zu setzen und sich so für das Final 4 dieser zweiten Ausgabe der Nations League zu qualifizieren, nahm La Roja die deutsche Mannschaft komplett auseinander."

France Football: "Spanien, das in allen Bereichen des Spiels dominiert, hat Deutschland einen echten Rückgang zugefügt. Der Verlierer: Joachim Low, das Schiffswrack. Wie kann man dem deutschen Trainer am Ende dieser Demütigung nicht die Schuld geben? Mit nur 30 Prozent Ballbesitz während des gesamten Spiels existierte der Weltmeister 2014 absolut nicht."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Rhythmus, Aggression, Technik. Die Spanier von Luis Enrique dominierten gegen Deutschland mit einem historischen 6:0, das ihnen ermöglichte, die Gruppe 4 der Nations League zu gewinnen und sich damit für das Final Four zu qualifizieren."

Tuttosport: "Ein Super-Morata bringt Spanien gegen Deutschland auf Kurs. Die Furia Roja schießt Deutschland ab und demütigt die DFB-Elf mit 6:0. Der Stürmer von Juve eröffnet den Tanz eines perfekten Abends und macht deutlich, wer das Sagen hat. Dann zerrissen Ferrán Torres (ein Hattrick), Rodri und Oyarzabal die Deutschen in Stücke."

Corriere dello Sport: "Spanien fliegt, Deutschland gedemütigt. Luis Enrique traf im entscheidenden Duell gegen die Deutschen, die mit 0:6 unterlagen (dies ist in der Geschichte Deutschlands in Nicht-Freundschaftsspielen noch nie vorgekommen), die richtigen Entscheidungen. Die Furia Roja verspottet die Löw-Elf."

Österreich

Kurier: "Furiose Spanier überrollen hilflose Deutsche - 6:0. In der Fußball-Nations-League war das Team von Joachim Löw in Sevilla chancenlos und schlitterte in ein historisches Debakel."

oe24: "Mega-Debakel für Deutschland gegen Spanien. Die Mannschaft von Jogi Löw ging gegen die Spanier komplett unter. Spanien hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Pleite zugefügt. Die Spanier führten die Deutschen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Sevilla mit 6:0 (3:0) vor und schnappten sich den Gruppensieg sowie das Ticket zum Finalturnier."

Schweiz

Blick: "Historische Schmach in der Nations League. Deutschland blamiert sich gegen Spanien bis auf die Knochen."

Deutschland

Bild: "0:6-Desater gegen Spanien. Jetzt wackelt Jogi. Deutschland wollte den Gruppensieg – und bekam eine bittere Lehrstunde. Knapp sieben Monate vor der EM (Beginn: 11. Juni 2021) muss der DFB die Frage beantworten, ob Joachim Löw noch der richtige Mann für das Turnier ist. Ist ihm zuzutrauen, die Mannschaft bei der Euro zum Erfolg zu führen? Oder ist es sinnvoll, über Alternativen wie Ralf Rangnick oder Stefan Kuntz nachzudenken?"

Süddeutsche: "So eine Niederlage gab es unter Löw noch nie. Im schlechtesten Spiel in der Ära des Bundestrainers geht die Nationalmannschaft 0:6 gegen Spanien unter. Der fatale Eindruck begleitet die DFB-Elf nun ins EM-Jahr. So ein 0:6 aus deutscher Sicht, das klingt nicht nur nach Desaster und Demütigung, das war tatsächlich so, und eigentlich war es sogar noch schlimmer."

Kicker: "0:6-Debakel zum Jahresausklang: DFB-Team geht gegen Spanien unter. Im letzten Länderspiel 2020 hat die deutsche Nationalmannschaft ihre erste Niederlage des Jahres kassiert. Diese fiel mit 0:6 gegen in allen Belangen überlegene Spanier allerdings historisch deutlich aus - und war auch in dieser Klarheit hochverdient. Die DFB-Elf brachte gegen spielfreudige Spanier nicht die geringste Gegenwehr auf und wurde phasenweise deklassiert."

FAZ: "Der deutsche Tiefpunkt. Das Endspiel um den Gruppensieg in der Nations League sollte ein Härtetest für die deutsche Mannschaft werden – es wurde ein historisches Desaster: Spanien gewinnt in Sevilla 6:0."

Spiegel: "Barbiert in Sevilla. Die DFB-Elf kassiert in Spanien die höchste Niederlage seit 89 Jahren. Der Bundestrainer wirkt danach nur noch ratlos, ideenlos. Monatelange Debatten stehen ihm jetzt bevor. Die Nationalmannschaft hat viele Menschen verloren, gleichgültig gelassen. Ein solcher Abend, ein solches Debakel, eine solche fußballerische Katastrophe, ein solches Fiasko hat immerhin einen Effekt: Man spricht wieder über diese Mannschaft. Und über ihren Trainer. Es sind vier lange Monate bis zum nächsten Länderspiel. Es wird etwas passieren. Es muss etwas passieren."

Welt: "Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erleidet in Spanien ein historisches Debakel. Joachim Löw wirkt in seiner Analyse ratlos. Und jetzt? Große Änderungen auf und neben dem Platz sind kaum zu erwarten."