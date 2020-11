Chelseas neuer Transferplan: BVB-Star Bellingham im Fokus

Stefan Matzke

Jude Bellingham spielt seit diesem Sommer beim BVB

Jude Bellingham hat sich im zarten Alter von 17 Jahren bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schnell seine ersten Sporen verdient. Der Youngster überzeugte mit einem sehr versierten Spiel und einer für sein Alter außergewöhnlichen Ruhe am Ball.

Bereits in elf Pflichtspielen lief er für den BVB auf und schaffte zuletzt sogar den Sprung in die englische Nationalmannschaft. Klar, dass vor allem in der Premier League die Entwicklung des Mittelfeldspielers ganz besonders beobachtet wird.

Bellingham, der in diesem Sommer von Birmingham City zur Dortmunder Borussia gewechselt war, hatte auch andere namhafte Angebote auf dem Tisch liegen, soll auch bei mehreren englischen Top-Teams weit oben auf der Liste gestanden haben.

Laut einem jüngsten Bericht von "Eurosport" ist der Teenager auch beim FC Chelsea eine ernsthaft diskutierte Personalie. Nach Informationen des TV-Senders planten die Blues eigentlich, den 21-jährigen Declan Rice vom Londoner Stadtrivalen West Ham United zu verpflichten. Bisher deutet aber nichts daraufhin, dass die Hammers ihr Eigengewächs verkaufen könnten. Ablöseforderungen von bis zu 80 Millionen Euro stehen im Raum.

Vielmehr soll mittlerweile BVB-Star Bellingham in den Fokus der Blues von Teammanager Frank Lampard gerückt sein. Der Jungprofi soll Teil einer Transferstrategie sein, die im Sommer 2022 greifen könnte.

Demnach will sich der FC Chelsea auf der zentralen Mittelfeldposition noch ein Jahr lang zurückhalten, in dieser Zeit weiter voll auf Weltmeister N'Golo Kanté und Ross Barkley setzen, der aktuell noch an Aston Villa ausgeliehen ist.

Sollte die sportliche Entwicklung des Youngster ähnlich positiv verlaufen wie in den ersten Monaten im schwarz-gelben Trikot, könnten die Londoner spätestens in einem Jahr ernsthaft an den BVB herantreten. Lampard soll vor allem von der Flexibilität Bellinghams beeindruckt sein, der trotz seiner jungen Jahr im zentralen Mittelfeld sowohl als defensiver Sechser als auch als offensiverer Achter eingesetzt werden und seine Qualitäten einbringen kann.

Vertraglich ist der Neu-Nationalspieler noch bis 2023 an den BVB gebunden, der im Sommer 23 Millionen Euro für das Juwel auf den Tisch legte. Die Londoner haben bereits in diesem Sommer kräftig investiert und unter anderem Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell und Hakim Ziyech für über 220 Millionen Euro in die britische Hauptstadt transferiert.