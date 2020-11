Papa Haaland spricht über die Zukunftspläne von Erling

unknown

Alf-Inge Haaland (r.) mit Sohn Erling (Bild aus dem Jahr 2018)

Erling Haaland ist seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund schnell zum neuen Superstar des BVB aufgestiegen. Der norwegische Stürmer überragt mit einer furiosen Trefferquote, auch seine Mentalität kommt beim Fußball-Bundesligisten und dessen Fangemeinde bestens an.

Haalands Vater, Ex-Profi Alf-Inge Haaland, hat jetzt gegenüber "sport1" erklärt, dass sein Sohn den Schritt zu den Schwarz-Gelben bisher keinen Tag bereut hat: "In den ersten Monaten hat es sehr gut geklappt. Genau wie wir es uns gewünscht haben. Der BVB ist ein toller Verein für junge Spieler und ein erfolgreicher Klub. [...] Er ist dort super happy. Es war ein richtiger und wichtiger Schritt für Erling."

Im Januar 2020 war er vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg ins östliche Ruhrgebiet gewechselt und besticht seit dem mit seinem Torriecher sowie seine Präsenz auf dem Platz. In bislang 29 Pflichtspielen im Trikot der Dortmunder Borussia hat Haaland bereits stolze 27 Treffer erzielt.

Vater Alf-Inge, der in den Neunziger- und 2000er-Jahren über 180 Premier-League-Spiele für Nottingham Forrest, Leeds United und Manchester City bestritt, kennst die Spielweise des 20-Jährigen so gut wie wohl kein Zweiter, hat er den Weg des Sohnemannes doch vom ersten Tag an hautnah miterlebt.

"Mental hat sich Erling enorm entwickelt"

Alf-Inge Haaland meint über die größten Stärken des BVB-Knipsers: "Er ist erst zwanzig Jahre jung, aber er ist körperlich weiter als viele andere Spieler in seinem Alter. Mental hat sich Erling auch enorm entwickelt. Eine gute Umgebung und ein Miteinander sind für Erling extrem wichtig im Sinne eines funktionierenden Team-Spiels."

Diese Voraussetzungen seien beim BVB in den meisten Fällen erfüllt gewesen, weshalb der 1,94-m-Hüne regelmäßig seine beste Leistung abrufen könne.

Haaland jr. wird längt mit den allergrößten Namen in Fußball-Europa in Verbindung gebracht, unter anderem Real Madrid. Ein hundertprozentiges Treuebekenntnis zum BVB konnte Papa Alf-Inge daher nicht über die Lippen bringen, als er auf die Zukunft des Filius angesprochen wurde: "Man weiß nie, was passiert. Wir haben bisher nicht über so einen Schritt gesprochen. Ich denke, er möchte mit Dortmund einige Pokale gewinnen. Das ist sein Ziel. Erling kann in Deutschland noch sehr viel erreichen und sich toll weiterentwickeln. Das Ausland hat keine Priorität für uns."

Vertraglich ist der Stürmerstar ohnehin noch langfristig bis 2025 an Borussia Dortmund gebunden.