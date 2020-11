Wenn aus besten Freunden beste Kontrahenten werden

LaLiga.com

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Suárez und Messi im Trikot des FC Barcelona

Am Samstag (21:00 Uhr) trifft Atlético Madrid auf den FC Barcelona. Oder anders ausgedrückt: Luis Suárez trifft auf seinen guten Freund Lionel Messi. Nachdem das Duo zusammen sagenhafte 478 Tore für Barca erzielte, müssen sie nun gegeneinander antreten.

Kein anderer Fußballer dieses Planeten hat Lionel Messi öfter zu einem Tor verholfen als Luis Suárez. Der Uruguayer lieferte in den sechs gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona 47 Vorlagen für den Argentinier, die Chemie stimmte schon vom ersten Tag an. Messi wiederum legte 39 Mal für Suárez auf. 13 Titel gewannen sie gemeinsam, darunter viermal die spanische Meisterschaft und einmal die Champions League.

Doch auch weitere Zahlen verdeutlichen, welche zwei Top-Spieler am Samstag plötzlich Kontrahenten sind. Sowohl Messi als auch Suárez stehen nämlich auf dem Podium, wenn es um die am meisten erzielten Tore in der Vereinsgeschichte des FC Barcelona geht.

Messi steht mit sagenhaften 710 Treffern ganz oben auf dem Treppchen, 280 davon erzielte er in der "Suárez-Ära". Der Uruguayer ist mit 198 Toren Dritter, nur Klub-Legende László Kubala schiebt sich dazwischen. Kein anderes Duo hat den Angriff des Vereins derart geprägt wie Messi/Suárez.

Suárez findet sich in Madrid perfekt ein

Die Verbindung zwischen den beiden geht jedoch weit über das Spielfeld hinaus. Im Viertel Castelldefels waren die beiden Stürmer Nachbarn, ihre Kinder gingen auf die selbe Schule. Es gehörte zum Alltag, dass sich beide Familien in der Freizeit trafen.

Es war auch Suárez, der Messi zum regelmäßigen Trinken des in Südamerika so beliebten Mate-Tees brachte. Nun teilt Messi sein Heißgetränk mit Antoine Griezmann, der 2019 den umgekehrten Wechsel von Atlético zu Barca vollzog und ebenfalls großer Mate-Fan ist.

Die illustre Barca-Karriere von Luis Suárez nahm derweil am 24. September ihr Ende, als der Klub das Angebot aus Madrid akzeptierte. In der spanischen Hauptstadt machte die Nummer neun schließlich prompt dort weiter, wo sie aufgehört hatte. Vor dem direkten Duell gegen seinen Ex-Klub stehen bereits fünf Tore auf seinem Konto. Messi kommt in LaLiga bislang auf drei Treffer, erzielte jedoch drei weitere in der Champions League.

Auch diese Zahlen untermauern letztlich eindrucksvoll: Diese Spieler besitzen ein derart großes Talent, dass sie auch im höheren Fußball-Alter Spitzenleistungen abliefern können.

Am Samstag müssen die beiden 33-Jährigen allerdings ihre Freundschaft beiseite legen. Zumindest für 90 Minuten.