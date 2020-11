Dortmunds gefährliche Abhängigkeit von Erling Haaland

Noah Wedel/Kirchner via www.imago-images.de

Mit Abstand der beste Torschütze des BVB: Erling Haaland

Erst wurde Erling Haaland von Borussia Dortmund mit dem "Golden Boy 2020" als bester Nachwuchsspieler Europas ausgezeichnet. Dann zerlegte er Hertha BSC beim 5:2 (0:1) fast im Alleingang. All die positiven Schlagzeilen sind gleichzeitig aber auch Wasser auf den Mühlen der Kritiker: Ist der BVB zu abhängig von seinem Torjäger?

Wer vier Tore in rund einer halben Stunde in der Bundesliga erzielt, zieht zwangsläufig das Interesse der internationalen Presselandschaft auf sich.

"Erling Haaland ist berufen, eine Ära zu prägen", schrieb die spanische "AS". Die "Daily Mail" sprach von einem "denkwürdigen Abend für den Norweger" und erinnerte daran, dass sich Haaland nun mit Robert Lewandowski ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkanone liefere.

"France Football" bejubelte den "unglaublichen Haaland" zwar ebenfalls. Das Fachmagazin legte aber auch den Finger auch in die Wunde. "Der BVB verließ sich erneut auf seinen Torschützenkönig", hieß es in der Analyse der Franzosen. Und: "Alles lief schlecht, als plötzlich Haaland aus seinem Versteck kam."

BVB zu abhängig von Erling Haaland?

Fast genau ein Jahr ist es nun her, dass Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Mitgliederversammlung des BVB zugeben musste, man hätte zuvor "eine zweite Nummer neun" verpflichten müssen.

Zu diesem Zeitpunkt war von Erling Haalands Wechsel zum BVB nur gerüchteweise in den Medien zu lesen. Dass der Youngster schließlich in der Winterpause von RB Salzburg kam, bedeutete zweifelsfrei eine Korrektur der Dortmunder Transferpolitik.

Doch im Gegenzug ließ die Borussia Paco Alcácer nach Villarreal ziehen. Der BVB hatte erneut nur einen nominellen Mittelstürmer im Kader.

Haalands Raketenstart zerstreute zunächst die Zweifel an dem Vabanquespiel. Zu gut tat der Norweger offensichtlich dem BVB. Mit seinen 13 Toren in 15 Rückrunden-Spielen alleine in der Bundesliga. Mit seiner Einsatzfreude. Mit seiner Unbekümmertheit.

Doch der BVB machte sich auch abhängig von seinem neuen Stürmer-Star. Spielte Haaland ausnahmsweise nicht von Beginn an oder war er abgemeldet, funktionierte auch das Offensivspiel der Borussia oftmals nicht richtig. Gegen den späteren Absteiger Fortuna Düsseldorf beispielsweise tat sich der BVB bis in die Nachspielzeit hinein extrem schwer. Dann erzielte Joker Haaland den Siegtreffer. "Ein Segen" sei der Youngster für den BVB, sagte Sportdirektor Michael Zorc damals - Segen und Fluch zugleich?

Wehe, wenn Erling Haaland beim BVB ausfällt

Denn die Abhängigkeit vom 1,94 Meter großen Mittelstürmer ist in der neuen Saison tendenziell sogar noch etwas größer geworden.

20 Tore erzielte der BVB in acht Bundesliga-Spielen. Die Hälfte geht auf das Konto von Haaland. Zweitbester Torschütze ist bezeichnenderweise Abwehrchef Mats Hummels (drei Treffer). Haaland feuerte zudem mit Abstand die meisten Schüsse (26) auf das gegnerische Tor ab und legte darüber hinaus zwei Treffer für seine Kollegen auf.

In der Champions League, wo die Borussia am Dienstagabend (21:00 Uhr) den FC Brügge zum Rückspiel empfängt, ist das Bild noch extremer: Hier erzielte Haaland vier von sechs Dortmunder Treffern.

In der ansonsten keineswegs schlecht besetzten Offensive um Kapitän Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna und Julian Brandt sticht Haaland also Woche um Woche heraus. Aber wehe, der Angreifer fällt aus.

BVB: Moukoko kann kein Haaland-Ersatz sein

Dann müsste Trainer Lucien Favre - wenn er nicht den 16-jährigen Youssoufa Moukoko ins kalte Wasser werfen will - auf Reus, Hazard oder Brandt im Sturm-Zentrum setzen. Sie alle mussten in den vergangenen Monaten dann und wann als Neuner herhalten. Wirklich gemacht ist die Position für keinen der drei.

Und ob Moukoko, der der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten, auf Anhieb den Sprung vom Nachwuchsbereich in den Profi-Fußball schaffen wird, ist Stand jetzt noch keineswegs gesichert.

Ohnehin müsste der BVB für das Super-Talent auch seinen Spielstil drastisch verändern. Dieser ist längst auf Haaland zu geschnitten. Der 15 Zentimeter kleinere und rund 13 Kilo leichtere Moukoko ist nicht der Zielspieler, der länge Bälle im Zentrum festmachen kann. Geht es nach den Dortmunder Bossen, lernt der deutsche U20-Nationalspieler an der Seite von Haaland - und nicht als erster Ersatzmann für den Norweger.

Läuft alles nach Plan, hat der BVB den Engpass im Sturm bald gelöst und gleich zwei talentierte Angreifer auf Top-Niveau im Kader. Fällt Haaland jedoch wider Erwarten aus, bevor Moukoko so weit ist, holt den BVB die riskante Abhängigkeit von ihrer Lebensversicherung womöglich bald ein.

Gerrit Kleiböhmer