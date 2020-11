BVB bindet weiteres Top-Talent

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Ansgar Knauff unterschreibt bis 2023 beim BVB

Borussia Dortmund hat ein weiteres vielversprechendes Nachwuchs-Talent aus dem eigenen Stall mit einem einem Profi-Vertrag ausgestattet. Ansgar Knauff unterschrieb bis 2023 beim BVB.

Das gab der Revierklub am Mittwochnachmittag bekannt. Knauff hatte im Sommer die Vorbereitung mit der Mannschaft von Trainer Lucien Favre absolviert und dabei erstmals Profi-Luft geschnuppert.

Sportdirektor Michael Zorc hatte den 18-Jährigen im Zuge dessen als "sehr talentiert" gelobt. Knauff verfüge über "eine gute Schnelligkeit" und "ein gutes Dribbling".

Der Offensivspieler hinterließ im Trainingslager einen bleibenden Eindruck. In Folge dessen rückte Knauff aus der U19, wo er als kongenialer Nebenmann von Wunderkind Youssoufa Moukoko galt, in die U23 des BVB auf, die aktuell die Tabelle der Regionalliga West anführt.

"Wir sind mit Ansgars Entwicklung sehr zufrieden", sagte Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken.

BVB: Ansgar Knauff will in "die Bundesligamannschaft"

Knauff zeigte sich glücklich über die Unterschrift bei seinem Ausbildungsverein: "Ich bin davon überzeugt, dass ich mich hier sehr gut entwickeln kann. Für mein Ziel, für die Bundesligamannschaft des BVB zu spielen, werde ich weiterhin alles geben."

Für die Dortmunder Zweitvertretung lief Knauff bislang fünf Mal auf (ein Tor, eine Vorlage), auf sein Profi-Debüt wartet der gebürtige Göttinger noch. Am vierten Spieltag beim Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:0) schafft er es aber immerhin erstmals in den Spieltagskader von Lucien Favre. Auch in der Champions League bei Lazio Rom (1:3) sowie beim FC Brügge (3:0) saß Knauff auf der Bank der Profis.

Der BVB hatte zuletzt auch Giovanni Reyna langfristig an sich gebunden. Der US-Spielmacher, trotz seiner erst 17 Jahre schon fester Bestandteil des Favre-Teams, erhielt einen bis 30. Juni 2025 datierten Vertrag.